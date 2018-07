Nuoto | Trials Usa 2018 venerdì 27 luglio Largo ai giovani | Andrew e Smith strabiliano

Nuoto - Trials Usa 2018. Ledecky domina senza record - Dressel delude. Manuel e Flickinger le star della prima giornata : Si aprono all’insegna, tanto per cambiare, di Katie Ledecky i campionati americani di Nuoto, validi come Trials per i PanPacifici di agosto e per i Mondiali di Corea 2019. La mezzofondista di Washington vince gli 800 stile libero in scioltezza, dando l’impressione solo nella prima parte di dare l’assalto al suo record del mondo. Nel finale Ledecky cala il ritmo e tocca in 8’11″98, precedendo di quasi 10 secondi Leah ...

