Non lasciamo sola la gente onesta di Scampia

Giuseppe Conte/ “Tria non si discute - Non lasciamo l’Euro e la Nato”. Intervista del Premier : Giuseppe Conte: “Tria non si discute, non lasciamo l’Euro e la Nato”. Intervista del Premier al Corriere della Sera; toccati diversi argomenti, a cominciare dalla questione economica(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 08:20:00 GMT)

Lega - attacco alla giunta Bucci : "Non lasciamo gli anziani in balìa dei profughi" : Nel piano anti-caldo del Comune è previsto il coinvolgimento dei richiedenti asilo nell'assistenza agli anziani

Le mafie non dimenticano mai i loro nemici : Non lasciamo solo chi le combatte : Salvini lancia un avvertimento a Saviano sulla sua scorta. E' bene ricordare al ministro quanti sono i servitori dello Stato uccisi perché quello Stato non li ha saputi proteggere L'ossessione di Matteo Salvini (e della destra) per la scorta di Roberto Saviano"

Migranti - un libro sull’inferno della Libia : “Non lasciamoli soli”. Gli autori : “Storie di persone Non di numeri” : E’ stato presentato alla Feltrinelli di Milano il nuovo libro di Chiarelettere editori, ‘Non lasciamoli soli’, di Alessandra Ziniti e Francesco Viviano. Il libro riporta le testimonianze raccolte dagli operatori di Medici Senza Frontiere e di coloro che sono riusciti a fuggire ai lager libici. “Sono storie di persone, non di numeri – spiega Alessandra Ziniti -. Storie che in questo secolo non dovrebbero più esistere. Storie che ...

Aquarius - l’Italia non perdona Macron : «O si scusa o Conte non andrà a Parigi». Merkel : «Non lasciamo Roma da sola» : Il ministro dell’Interno riferisce sulla chiusura dei porti italiani alla nave di profughi dalla Libia. Intanto si apre anche un caso diplomatico con la Francia: il ministro Tria cancella il bilaterale e il premier minaccia di annullare il suo viaggio

Perin : "Con la Juve Non è ancora fatta. Balotelli? Lasciamolo in pace" : Mattia Perin è un nome caldissimo di questa estate italiane appena agli inizi. E' in lizza per raccogliere l'eredità di Gigi Buffon in Nazionale e sta per passare alla Juventus, argomento su cui però ...

Governo - giornata decisiva. Salvini Non cede su Savona. Di Maio : chiudere in 24 ore o lasciamo stare : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì. Conte, che intanto ieri ha ricevuto una telefonata del presidente francese Macron, cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani. Il commissario Moscovici: ...