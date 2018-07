Non accadrà più | ma quest’estate il re della spiaggia voleva solo me

Kakà Non dimentica : «Tornerò al Milan - Non so quando ma accadrà» : Le parole di Kakà nell'intervista rilasciata dall'ex rossonero ai microfoni della Gazzetta dello Sport in cui parla di un futuro in società

Chiusura porti ai migranti - Aquarius : “Abbiamo ancora cibo per 48 ore - poi Non sappiamo cosa accadrà” : Dopo la Chiusura dei porti italiani per decisione di Matteo Salvini, Aquarius lancia l'allarme. Secondo quanto dichiarato da Aloys Vimard, capo progetto di Medici Senza Frontiere, "questa è una nave che può ospitare al massimo 500-550 persone, perciò siamo oltre il limite. Abbiamo cibo, medicine e coperte ancora per pochi giorni, non più di 2 o 3. Poi non so che accadrà. Per noi la salvezza dei rifugiati dovrebbe venire prima di ogni ...