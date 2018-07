Nomine Rai | Marcello Foa e Fabrizio Salini alla guida della «rivoluzione culturale»

Nomine Rai - trovato l accordo Salini ad - Foa presidente. Ma il Pd lo attacca 'Sovranista - offende Mattarella sui social' : Politica Marcello Foa, chi è il futuro presidente della Rai tra fake news e insulti di GIOVANNA VITALE

Nomine Rai - trovato l'accordo : Salini ad - Foa presidente. Ma il Pd lo attacca per post contro Mattarella : ROMA - trovato l'accordo sui nuovi vertici della Rai. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha proposto al governo Fabrizio Salini come amministratore delegato e Marcello Foa come consigliere d'amministrazione. Sarà proprio Foa, come annuncia Luigi Di Maio al termine ...

Rai - Nomine governo : Salini ad - Foa presidente/ Ultime notizie : Di Maio esulta - Conte “Con loro sarà rilancio” : nomine Rai, Fabrizio Salini è il nuovo Amministratore delegato dell'azienda di Stato. Marcello Foa scelto come presidente. Presto bisognerà parlare dei direttori di rete(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:40:00 GMT)

Nomine Rai - Salvini ad e Foa presidente : ... per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Rai il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha proposto al Consiglio dei Ministri i seguenti nominativi: Fabrizio Salini, ...

Raggiunto l'accordo sulle Nomine Rai : Fabrizio Salini è il nuovo ad - Marcello Foa il presidente : Sarà Fabrizio Salini il nuovo amministratore delegato della Rai e Marcello Foa il nuovo presidente. Lo ha annunciato il ministro Di Maio al termine del Consiglio dei ministri: "Oggi diamo il via a una rivoluzione culturale" - ha detto il vicepremier al termine del Consiglio dei ministri. I due nuovi vertici dell'azienda, ha continuato il ministro, "sono stati ritenuti all'altezza di questa grande sfida per liberarci dei raccomandati e dei ...

Accordo su Nomine Rai : Tria propone Fabrizio Salini a.d. e Marcello Foa presidente : C'è l'Accordo sul rinnovo del consiglio di amministrazione della Rai. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha proposto al Governo Fabrizio Salini come amministratore delegato, e Marcello Foa per la carica di consigliere di amministrazione. A renderlo noto in un ...

Nomine Rai - fumata bianca : Salini ad - Foa presidente : Questo quanto si legge in una nota del Ministero dell'Economia. Salini, classe 1967, dal gennaio 2018 è direttore generale di Stand by Me, in precedenza è stato direttore di La7 e di Fox ...

Nomine Rai - il governo Conte ha scelto : <br>Fabrizio Salini Ad - Marcello Foa Presidente : Venerdì 27 luglio 2018, ore 14:25 - Si è appena concluso il Consiglio dei Ministri sulle Nomine dei dirigenti Rai e il vicepremier Luigi Di Maio, uscendo dalla riunione, ha annunciato che il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha proposto Fabrizio Salini come amministratore delegato della tv di Stato e il governo è stato d'accordo con il titolare del Tesoro, ritenendolo la persona giusta per questo incarico, mentre come Presidente è stato ...

Nomine Rai - Tria indica Salini come ad. Foa verso la presidenza - : Il ministro dell'Economia ha proposto Marcello Foa come consigliere di amministrazione: sarà votato dalla commissione di Vigilanza per la carica di presidente dell'azienda radiotelevisiva. "Oggi diamo il via a una ...

Rai - l'accordo sulle Nomine : Fabrizio Salini ad - Marcello Foa presidente : Fine dei giochi. In Consiglio dei ministri è stato trovato l'accordo sulle nomine Rai . L'annuncio lo ha dato Luigi Di Maio al termine dei lavori. Il presidente sarà Marcello Foa , mentre l'ad sarà ...

Nomine Rai/ Fabrizio Salini Amministratore delegato - Marcello Foa Presidente : Nomine Rai, Fabrizio Salini è il nuovo Amministratore delegato dell'azienda di Stato. Marcello Foa scelto come Presidente. Presto bisognerà parlare dei direttori di rete(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 14:49:00 GMT)

Rai - le Nomine del governo : Salini amministratore delegato - Foa presidente : Il ministro del Tesoro Giovanni Tria ha proposto al consiglio dei ministri il nominativo di Fabrizio Salini come amministratore delegato della Rai e Marcello Foa come consigliere di amministrazione. Quest’ultimo sarà votato dalla commissione parlamentare di Vigilanza per la carica di presidente dell’azienda radiotelevisiva pubblica. “Oggi diamo il via a una rivoluzione culturale” ha detto tra l’altro il vicepresidente del ...

Rai - accordo sulle Nomine : Tria indica Salini come ad. Foa sarà presidente : Il governo ha raggiunto l'accordo sulle nomine Rai. «In ottemperanza alle disposizioni di legge e di statuto e a completamento delle designazioni già effettuate dal Parlamento e...

Nomine Rai - trovato l'accordo : Salini amministratore delegato - Foa presidente : ... prima del consiglio dei ministri convocato alle 12, tra lo stesso leader leghista, il premier, il leader M5S e il ministro dell'Economia Giovanni Tria, cui spetta proporre i due nomi. Di sicuro, il ...