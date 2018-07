Nomine Rai Fabrizio Salini Amministratore delegato | Marcello Foa Presidente

Rai - le Nomine del governo : Salini amministratore delegato - Foa presidente : Il ministro del Tesoro Giovanni Tria ha proposto al consiglio dei ministri il nominativo di Fabrizio Salini come amministratore delegato della Rai e Marcello Foa come consigliere di amministrazione. Quest’ultimo sarà votato dalla commissione parlamentare di Vigilanza per la carica di presidente dell’azienda radiotelevisiva pubblica. “Oggi diamo il via a una rivoluzione culturale” ha detto tra l’altro il vicepresidente del ...

Nomine RAI/ Ancora una fumata nera. Lega stoppa Fabrizio Salini. Oggi Cdm : NOMINE Rai Ancora in alto mare. Non ci sarebbe Ancora un accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle. Fermato dal Carroccio Fabrizio Salini. Oggi in programma Cdm(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 10:56:00 GMT)

Nomine : ore decisive per Rai e Ferrovie : Abbiamo parlato di economia, del Decreto Dignità ma anche in prospettiva di manovra, flat tax e pace fiscale . Ho visto Di Maio, ma lo vedo tutti i giorni, e Conte che stava andando al Quirinale per ...

Rai : Oggi potrebbero arrivare le Nomine in un puzzle di difficile soluzione : Oggi a mezzogiorno è previsto un Consiglio dei ministri, mentre nel pomeriggio è convocata l'assemblea degli azionisti. Stiamo parlando di Rai e di nomine. Dovrebbe dunque essere la giornata cruciale per arrivare a delle scelte definitive su chi governerà la televisione pubblica nei prossimi anni. I nomi in campo sono sempre gli stessi, ovvero Fabrizio Salini, di cui è stato reso noto che avendo un 5% della società di cui è manager, ...

Rai - è partito il toto Nomine : rispunta Minoli - poi Giordano al TG2 e Sciarelli al Tg3 Foto : Per la presidenza circolano i nomi di Giovanna Bianchi Clerici, Giovanni Minoli e Fabrizio Del Noce. Come ad, quelli di Fabrizio Salini e di Andrea Castellari. Oltre al rinnovo del cda, scaduto a fine giugno, il governo Lega-M5S sceglierà anche i nuovi direttori di rete e quelli di testata

Rai - è battaglia Nomine : frenata su Salini - una donna per la presidenza : La 'battaglia' infuria sotto la tranquillità apparente. All'indomani della fumata nera del vertice a Palazzo Chigi, si naviga a vista sulle nomine dei vertici Rai. La deadline resta quella di venerdì ...