NOMINE RAI Ancora una fumata nera Lega stoppa Fabrizio Salini Oggi Cdm

NOMINE : ore decisive per Rai e Ferrovie : Abbiamo parlato di economia, del Decreto Dignità ma anche in prospettiva di manovra, flat tax e pace fiscale . Ho visto Di Maio, ma lo vedo tutti i giorni, e Conte che stava andando al Quirinale per ...

Rai : Oggi potrebbero arrivare le NOMINE in un puzzle di difficile soluzione : Oggi a mezzogiorno è previsto un Consiglio dei ministri, mentre nel pomeriggio è convocata l'assemblea degli azionisti. Stiamo parlando di Rai e di nomine. Dovrebbe dunque essere la giornata cruciale per arrivare a delle scelte definitive su chi governerà la televisione pubblica nei prossimi anni. I nomi in campo sono sempre gli stessi, ovvero Fabrizio Salini, di cui è stato reso noto che avendo un 5% della società di cui è manager, ...

Duello Lega-M5s sulle NOMINE Rai. Vertice Conte-Di Maio-Salvini : Ultime ore del Duello M5sa-Lega sulle nomine Rai. Entro domani il Tesoro dovrebbe indicare all'assemblea i nomi di presidente e direttore generale. Per sciogliere i nodi, nuovo Vertice a Palazzo Chigi ...

Duello Lega-M5s sulle NOMINE Rai. Vertice Conte-Di Maio-Salvini a Palazzo Chigi : Abbiamo parlato di economia, del decreto dignità ma anche in prospettiva di manovra, flat tax, pace fiscale", dice all'uscita da Palazzo Chigi, rispondendo a una domanda sul Vertice con il premier ...

SUI GIORNALI. Rai e Ferrovie - alta tensione sulle NOMINE nella maggioranza - : «Questa presa di posizione afferma il Capo dello Stato rimane la più grave offesa recata dalla scienza e dalla cultura italiana alla causa dell'umanità». Parla del passato, il presidente della ...

NOMINE/ Da Rai a Ferrovie - M5s e Lega hanno capito la lezione di Pd & co. : Indignazione generale e fior di editoriali contro i nuovi 'lottizzatori' del 4 marzo M5s e Lega. Ma i nuovi 'puri' dimenticano troppo facilmente.

Rai - è partito il toto NOMINE : rispunta Minoli - poi Giordano al TG2 e Sciarelli al Tg3 Foto : Per la presidenza circolano i nomi di Giovanna Bianchi Clerici, Giovanni Minoli e Fabrizio Del Noce. Come ad, quelli di Fabrizio Salini e di Andrea Castellari. Oltre al rinnovo del cda, scaduto a fine giugno, il governo Lega-M5S sceglierà anche i nuovi direttori di rete e quelli di testata

Rai - è battaglia NOMINE : frenata su Salini - una donna per la presidenza : La 'battaglia' infuria sotto la tranquillità apparente. All'indomani della fumata nera del vertice a Palazzo Chigi, si naviga a vista sulle nomine dei vertici Rai. La deadline resta quella di venerdì ...

Rai : Del Noce e Salini al vertice? Le prossime tappe ed il toto NOMINE : Oggi in Commissione di Vigilanza si è parlato chiaro. In particolare il Partito Democratico attraverso le penne di Michele Anzaldi e Davide Farione, ha chiesto al nuovo Presidente della Commissione Alberto Barachini di occuparsi della vicenda nomine Rai. In particolare, secondo indiscrezioni stampa, di cui noi stessi di TvBlog vi abbiamo dato ormai alcuni giorni fa, oltre alla scelta del nuovo AD e del nuovo Presidente della Rai, il governo ed ...

NOMINE RAI - la quadra ancora non si trova. Tensione su presidente e Tg1 : Sullo schema della "grande spartizione" esplode l'ufficio di presidenza della Vigilanza, alla sua prima convocazione. Col presidente Alberto Barachini che chiede il "rispetto della regole" sulla Rai e chiama in audizione i ministri Tria e Di Maio. Perché, in base alla legge, spetta all'amministratore delegato nominare i direttori delle testate, mentre al consiglio di amministrazione spetta un parere vincolante a maggioranza di due terzi. ...

Barachini : Tria-Di Maio in audizione prima di NOMINE Rai : Roma, 25 lug., askanews, - I ministri Giovanni Tria e Luigi Di Maio vengano in audizione davanti alla commissione di Vigilanza sulla Rai 'prima di procedere alle nomine di competenza dell'esecutivo'. ...

Rai - Pd all’attacco sulle nuove NOMINE. Di Maio : «Noi facciamo i casting - quelli di prima mettevano i loro compari» : Luigi Di Maio La nomina dei nuovi vertici Rai diventa materia di scontro politico. Dopo l’incontro tenutosi ieri sera a Palazzo Chigi e conclusosi con un provvisorio nulla di fatto, il Pd è passato all’attacco accusando il governo di “spartizione selvaggia” sul servizio pubblico e invitando la Commissione di Vigilanza a monitorare la situazione. La replica del vicepremier Di Maio non si è fatta attendere. Appresa la ...

NOMINE RAI - lotta M5S-Lega per il Tg1 : è sfida tra Gomez e Sangiuliano : La battaglia dei telegiornali è cominciata. Ed è il Tg1 il bottino più pregiato, ragione di uno scontro sotterraneo e di tatticismi esasperati tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ognuno deciso a piazzare il proprio candidato: Gennaro Sangiuliano per la Lega, Peter Gomez per il M5S....

Rai - vertice per le NOMINE - sfida a tre per l'ad : Salini - Castellari e Ciannamea : Come per la Cassa depositi e prestiti è ancora una volta un vertice a quattro, in serata, ad essere teatro del possibile scioglimento dell'intricatissimo nodo delle nomine, questa volta...