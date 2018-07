Nomine | ore decisive per Rai e Ferrovie

Governo - Buffagni (M5s) : “Nomine? Contestateci quando metteremo un trombato della politica come amministratore” : “Venite a contestarci quando metteremo un trombato della politica come amministratore da qualche parte”. Si difende così il deputato del M5s Stefano Buffagni, ospite a Omnibus, su La7, in merito alle nomine in ruoli apicali negli organi dello Stato fatte dal Governo. L'articolo Governo, Buffagni (M5s): “Nomine? Contestateci quando metteremo un trombato della politica come amministratore” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Oggi il cda di FCA Nominerà il successore di Sergio Marchionne - scrive Bloomberg : Secondo fonti di Bloomberg, stamattina il cda di FCA si riunirà per sostituire Sergio Marchionne, CEO della società dal 2009 e considerato fra i manager più capaci nel settore delle automobili. Marchionne aveva già annunciato che si sarebbe dimesso nel The post Oggi il cda di FCA nominerà il successore di Sergio Marchionne, scrive Bloomberg appeared first on Il Post.

Nomine/ Cdp e Tesoro - è Mattarella il vero vincitore : Lo sblocco delle NOMINE in Cdp e al Tesoro è il primo test significativo di pesi e misure nella governance giallo-verde. Vincono Mattarella e le Fondazioni. NICOLA BERTI(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 06:01:00 GMT)EURO & POLEMICHE/ Cosa nasconde lo schiaffo di Draghi a Savona?, di N. BertiCAOS MIGRANTI/ Giornali e Ong, il fascino del "golpe" proibito, di N. Berti

Si sblocca l'impasse sulle Nomine : intesa su Palermo a.d. di Cassa Depositi e Prestiti e Rivera direttore generale del Tesoro : Si è concluso a Palazzo Chigi l'incontro fra il premier, Giuseppe Conte, il vicepremier M5s Luigi Di Maio, il sottosegretario leghista alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti, e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ha portato a un accordo sul nuovo vertice di Cassa Depositi e Prestiti.

Intesa sulle Nomine : Palermo amministratore delegato di Cdp - Rivera dg del Tesoro : La decisione presa a Palazzo Chigi al termine di un vertice al quale hanno partecipato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri Giovanni Tria e Luigi Di Maio e il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti, plenipotenziario della Lega sulla questione delle nomine...

Nuova legislatura vecchie Nomine : per i capi dipartimento Toma sceglie la continuità con il suo predecessore. Iorio : "Uno schiaffo in faccia ... : ... a quei partiti e ai soggetti politici che gli stessi interpreti del vecchio governo regionale non hanno esitato ad abbattere producendo danni all'economia molisan a. Lo dimostra la scelta di mandare ...

Cdp - Rai e Gestore dei servizi energetici. Sulle Nomine scende in campo Casaleggio : Sarà di certo una coincidenza, ma quando il Movimento 5 stelle affronta i momenti più delicati della sua vita politica, Davide Casaleggio abbandona Milano e compare improvvisamente a Roma. E così è in questi giorni, in cui i fili del Movimento si sono aggrovigliati a quelli della Lega fino a portare a uno stallo nella pesantissima partita delle nom...

Nomine nella sanità - arrestato il presidente della Basilicata Pittella e il direttore generale Asl di Bari : Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd), è agli arresti domiciliari da questa mattina. Il provvedimento gli è stato notificato dalla Guardia di Finanza che ha...

Nomine-concorsi in sanità - arrestato governatore della Basilicata : Matera, 6 lug., askanews, - Il presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Matera nell'ambito della maxi operazione contro reati che riguardano ...

Nomine e concorsi nella sanità : arrestato il governatore Pittella : Terremoto giudiziario alla Regione Basilicata. Il governatore Marcello Pittella, esponente del Partito democratico in carica dal 2013, è finito agli arresti domiciliari. È, infatti, tra le persone coinvolte nella maxi inchiesta condott dalla procura di Matera per questioni connesse a concorsi e Nomine nella sanità lucana anche il direttore generale e la direttrice dell'azienda sanitaria di Matera. Per i trenta finiti in manette si configurano ...

Le nuove Nomine alle commissioni economiche fanno rumore : D'altronde i due economisti , Borghi ha lavorato in passato a Deutsche Bank e Merrill Lynch, mentre Bagnai è docente di Economia all'Università G. D'Annunzio Chieti-Pescara, hanno manifestato in ...

Nomine Rai : Enrico Mentana candidato direttore del Tg1 (RUMORS) : Il consiglio di amministrazione della Rai [VIDEO], insieme ai suoi vertici, direttore generale e presidente, sono in scadenza il prossimo 30 giugno. Il governo giallo-verde formato da M5S e Lega si prepara, come prescritto dalla legge, a nominarne i nuovi. Insieme a questi, verranno indicati anche i nuovi direttori dei telegiornali di viale Mazzini. Al momento, comunque, non ci sono certezze, ma filtrano solo alcune indiscrezioni, come quelle ...