Nomine | la Lega plasma la Rai

Nomine Rai/ Fabrizio Salini Amministratore delegato - Marcello Foa Presidente : Nomine Rai, Fabrizio Salini è il nuovo Amministratore delegato dell'azienda di Stato. Marcello Foa scelto come Presidente. Presto bisognerà parlare dei direttori di rete(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 14:49:00 GMT)

Duello Lega-M5s sulle Nomine Rai. Vertice Conte-Di Maio-Salvini : Ultime ore del Duello M5sa-Lega sulle nomine Rai. Entro domani il Tesoro dovrebbe indicare all'assemblea i nomi di presidente e direttore generale. Per sciogliere i nodi, nuovo Vertice a Palazzo Chigi ...

Nomine/ Da Rai a Ferrovie - M5s e Lega hanno capito la lezione di Pd & co. : Indignazione generale e fior di editoriali contro i nuovi 'lottizzatori' del 4 marzo M5s e Lega. Ma i nuovi 'puri' dimenticano troppo facilmente.

Nomine Rai - lotta M5S-Lega per il Tg1 : è sfida tra Gomez e Sangiuliano : La battaglia dei telegiornali è cominciata. Ed è il Tg1 il bottino più pregiato, ragione di uno scontro sotterraneo e di tatticismi esasperati tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ognuno deciso a piazzare il proprio candidato: Gennaro Sangiuliano per la Lega, Peter Gomez per il M5S....

Nomine - patto per la Cdp : ora la Lega punta ai vertici di Eni e Fs : Chiusa una partita, quella della Cassa Depositi e Prestiti, molte altre ne rimangono aperte. Piatto ricco, mi ci ficco verrebbe da dire ricordando che proprio l'arrivo di una valanga di Nomine in ...

M5s e Lega completano il puzzle "Nomine" : ora il governo è pronto a cambiare l'Italia : Per capire l'importanza di questa nuova tessera del puzzle del nuovo potere politico italiano è importante tener conto che la cassa deposito e prestiti sarà il motore finanziario su cui si intende far leva per...

Intesa sulle Nomine : Palermo amministratore delegato di Cdp - Rivera dg del Tesoro : La decisione presa a Palazzo Chigi al termine di un vertice al quale hanno partecipato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri Giovanni Tria e Luigi Di Maio e il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti, plenipotenziario della Lega sulla questione delle nomine...

Nomine CDP E RAI - TENSIONI DI MAIO-SALVINI CON TRIA/ Stallo Governo Lega-M5s - il nodo ’establishment’ : Conte annulla vertice su NOMINE Cdp: Salvini smentisce il Premier, "non sapevo nulla di quell'incontro, non ho deciso io". Di Maio-TRIA impossibilitati a presenziare: prosegue nodo M5s-Lega(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 12:05:00 GMT)