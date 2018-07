No Tav | sì Tav | Salvini vs 5 stelle Il governo Conte farà le grandi opere?

Tav - Commissione Ue : importante che tutti mantengano gli impegni : Roma, 27 lug., askanews, - Pur non commentando le voci di stampa sull'ipotesi che il governo possa rimettere in discussione la Tav Torino-Lione, la Commissione europea avverte come si tratti di 'un ...

Tav - Foietta : chiesto incontro a Toninelli - ma muro di silenzio : Torino, 27 lug., askanews, - 'Non sono solito commentare le decisioni politiche, ma mi pare che in questo momento ci sia molta confusione. Quindi mi sembra sempre vieppiù necessario un chiarimento. ...

No Tav - sì Tav : Salvin vs 5 stelle. Il governo Conte farà le grandi opere? : Tav sì, Tav no. Tap sì, Tap no. Non è uno scioglilingua, ma il dilemma col quale è alle prese il governo Conte riguardo le grandi opere pubbliche in sospeso. Questioni annose che il governo ha ereditato e sulle quali dovrà pronunciarsi a breve: proseguire i lavori o fermare tutto? La bussola annunciata dall’esecutivo è l’analisi del rapporto costi-benefici. Che include anche il calcolo di eventuali penali, oltre ai soldi già spesi ...

Tav : 1 - 5 miliardi spesi - 240 milioni di lavori appaltati. Quanto costerebbe cancellare la Torino-Lione : È tra le opere maggiormente a rischio per la forte opposizione del Movimento 5 Stelle. Foietta, commissario di Governo: «Lo stop costerebbe 2 miliardi»...

Industriali Torino : allibiti da caos Tav : 13.15 "Siamo allibiti di fronte valzer di posizioni in merito al futuro della Tav che ha avuto luogo in questi giorni, portato avanti dagli esponenti dell'esecutivo". Così in una nota il presidente degli Industriali torinesi, Gallina, commenta le ultime dichiarazioni sulla Tav di esponenti del governo. "Siamo fortemente preoccupati. Bloccare la Tav sarebbe un gesto autolesionistico, una disgrazia. Tornare indietro non si può e non si deve", ...

Comitato Tav Francia - siamo desolati : PARIGI, 27 LUG - "siamo sinceramente desolati che un progetto di questa portata, al servizio dell'ecologia e dell'economia dei territori, si cancelli per delle considerazioni puramente politiche": lo ha detto all'ANSA Stephane Guggino, delegato generale del Comitato della Transalpine, che promuove la linea ad ...

Salvini a Conte : «Sulla Tav meglio andare avanti» Palazzo Chigi : soluzione in linea col contratto di governo : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’Alta Velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». E sulla legittima difesa: «Mattarella non si riferisce a me»

Tav - Palazzo Chigi : 'Dossier non sul Tavolo'. Salvini : 'Andare avanti' - : La precisazione dopo indiscrezioni di alcuni giornali secondo cui il premier sarebbe stato pronto a bloccare l'Alta velocità. La soluzione, spiegano dalla presidenza del Consiglio, sarà in linea col ...

Ue : Tav progetto importante - i lavori devono essere conclusi : La Tav Lione-Torino 'è un progetto importante non solo per Francia e l'Italia ma per l'intera Europa. Il progetto è in corso ed è importante che tutte le parti assicurino i loro sforzi per completarlo ...

Chi è Mariano Tomatis - l attivista che usa la magia per combattere la Tav : Durante gli spettacoli dal vivo, ama capovolgere la classica dinamica teatrale dell'uomo-mago che sfrutta il corpo femminile per affermare il possesso di doti sovrumane. Quando chiama sul ...

Crepe nel governo sulla Tav - Salvini : "andare avanti". Palazzo Chigi : "istruttoria in corso" : Crepe nella maggioranza di governo sulla Tav. Il Movimento 5 Stelle vuole bloccare i lavori - il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha parlato di ridiscussione generale del progetto ("nessuno deve azzardarsi a firmare nulla per l’avanzamento dell’opera") - ma la Lega è di parere contrario."Dal mio punto di vista sulla Tav occorre andare avanti, non tornare indietro" dice stamattina il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Radio 24. "C'è ...

Tav - Salvini avverte Conte : bisogna andare avanti | Palazzo Chigi : nessuna decisione : "Dal mio punto di vista sulla Tav occorre andare avanti, non tornare indietro". Così Matteo Salvini si oppone a Conte (e a M5s) sull'ipotesi di blocco dell'opera pubblica. Palazzo Chigi costretto a precisare: nessuna decisione ancora presa.