NINTENDO LABO | Arriva il Kit Veicoli

NINTENDO LABO si espande tra macchine - aerei e sottomarini : ecco il Kit Veicoli : Il particolarissimo universo di Nintendo Labo non è di certo stato abbandonato a se stesso ma è pronto per ampliarsi con un nuovissimo Kit appena annunciato dalla grande N. ecco il Nintendo Labo Toy-Con 03: Kit Veicoli.Il kit in questione, com'è evidente dal nome stesso, si concentra sui Veicoli proponendo delle interessanti varianti come un'auto, un sottomarino e un aeroplano con tutti gli accessori collegati alle diverse creazioni. Ci sarà ...

NINTENDO LABO invade il MUSE di Trento : Cosa ci fa Nintendo Labo al MUSE di Trento? Ecco una nuova iniziativa tutta da scoprire grazie al comunicato ufficiale:Giocare è una cosa seria: è il metodo migliore per imparare e apprendere, soprattutto per i più piccoli. In un Paese come l'Italia, in cui secondo i dati di AESVI il 57% della popolazione si definisce videogiocatrice, la potenzialità educativa del medium videoludico può arrivare a toccare ben 17 milioni di persone. Ed è per ...

NINTENDO svela i vincitori del contest di Labo : le loro creazioni sono a dir poco incredibili : Qualche tempo fa, Nintendo annunciò l'apertura di un contest che avrebbe messo a dura prova la creatività dei giocatori di Nintendo Labo, premiando le invenzioni più originali realizzate dai fan. Il colosso nipponico ha annunciato oggi i vincitori del contest, che come da previsioni hanno saputo costruire e programmare dei progetti assolutamente unici.Nintendo divise il contest in tre categorie, una dedicata alle migliori decorazioni applicate ...

NINTENDO LABO arriva a scuola : un maestro delle elementari stimola così la creatività dei suoi studenti : Giocare con Nintendo Labo stimola la creatività, ma il suo tool di programmazione può essere utile per comprendere inoltre una miriade di diverse nozioni, dalla matematica alle scienze in generale. Lo sa bene il britannico Chris McGivern, maestro delle elementari che ha introdotto negli studi dei giovani ragazzi un corso che ha come grande protagonista Nintendo Labo.Come segnala NintendoLife, McGivern ha prima tenuto impegnati i propri studenti ...

Mario Kart 8 Deluxe per NINTENDO Switch è ora compatibile con NINTENDO Labo : Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch è ora compatibile con Nintendo Labo, la nuova linea di esperienze interattive basate sulla creazione, sul gioco e sulla scoperta. Afferrate il manubrio e lanciatevi verso la vittoria utilizzando il Toy-Con Moto del Nintendo Labo: Kit Assortito. Dopo aver installato un aggiornamento gratuito per Mario Kart 8 Deluxe, disponibile da oggi, sarà possibile selezionare la Moto come controller compatibile dal menu ...

Mario Kart 8 : Compatibile da oggi con il Toy Con Moto del NINTENDO LABO Kit Assortito : Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch è ora Compatibile con Nintendo Labo, la nuova linea di esperienze interattive basate sulla creazione, sul gioco e sulla scoperta. Afferra il manubrio e lanciati verso la vittoria utilizzando il Toy-Con Moto del Nintendo Labo: Kit Assortito Mario Kart 8 Deluxe: Arriva il supporto Labo Dopo aver installato un aggiornamento gratuito per Mario Kart 8 Deluxe, disponibile da oggi, sarà possibile ...

Yves Guillemot parla della collaborazione con NINTENDO e del rapporto con Shigeru Miyamoto : Il rapporto tra Ubisoft e Nintendo sembra essere più solido che mai. Per due anni consecutivi, le compagnie hanno annunciato importanti partnership, come per Mario + Rabbids Kingdom Battle l'anno scorso e Star Fox in Starlink: Battle for Atlas all'E3 di quest'anno.Come riporta Nintendoeverything, Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, ha parlato della collaborazione con Nintendo e in particolare del rapporto con Shigeru Miyamoto in una nuova ...