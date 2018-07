Niente Mondiale di scacchi per quella campionessa ' Sei israeliana'

Iran - Montazeri Niente esordio al Mondiale perché deve correre in bagno : L'Iran di Carlos Queiroz è stata eliminato nella fase a gironi dei Mondiali in Russia anche se nel girone c'erano due nazionali top come la Spagna di Hierro e il Portogallo di Santos. Gli Iraniani ...

Donnarumma - fa l'esame di Maturità/ Milan - Niente Mondiale ma un diploma per il portiere “ragioniere” : Donnarumma, fa l'esame di Maturità: niente Mondiale ma un diploma per il portiere “ragioniere” del Milan. Cosa è cambiato rispetto all'estate scorsa e al rinvio che fece tanto discutere(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 05:02:00 GMT)

DEPAY AL MILAN?/ Niente Mondiale 2018 con l'Olanda e un vantaggio per i rossoneri : Il Milan segue con grande attenzione Memphis DEPAY, esterno olandese del Lione. Il costo del cartellino, 40 milioni di euro, è un ostacolo non facile da superare per la trattativa(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 13:40:00 GMT)

Niente Mondiale per Icardi : Buenos Aires, 21 mag. (AdnKronos) – Il ct dell’Argentina Jorge Sampaoli ha pubblicato la lista dei 23 giocatori convocati per i Mondiali di Russia 2018. In attacco la sorpresa è la mancata convocazione del bomber dell’Inter, Mauro Icardi, mentre partiranno per la Russia Guonzalo Higuain, Paulo Dybala, Leo Messi e Sergio Aguero.Le altre sorprese sono la convocazione del portiere del River Plate, Franco Armani, del difensore del ...

Il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli ha pubblicato la lista dei 23 giocatori convocati per i Mondiali di Russia 2018 . In attacco la sorpresa è la mancata convocazione del bomber dell'Inter, Mauro Icardi, mentre partiranno per la Russia Guonzalo Higuain, Paulo Dybala, Leo Messi e Sergio Aguero.

Argentina - Sampaoli convoca Dybala e Higuain : Niente Mondiale per Icardi