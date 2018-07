Nibali il dolore e l’intervento | lo Squalo tra rischi e spiegazioni | “non faccio il

sportfair

(Di venerdì 27 luglio 2018) Vincenzopresto sotto i ferri: le sensazioni dellodello Stretto e i motivi che lo hanno spinto a questa decisione E’ arrivata ieri la notizia che ha lasciato a bocca aperta tutti i tifosi del ciclismo italiano e in particolar modo di Vincenzo. Lodello Stretto dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico la prossima settimana, a seguito della brutta caduta sull’Alpe d’Huez che gli ha causato la frattura di una vertebra. vertebroplastica percutanea, questo il nome dell’intervento che aiuterà il messinese della Bahrain Merida a rimettersi in sesto il prima possibile e nel miglior modo possibile in vista dei Mondiali di fine settembre. “Sono ottimista. Il morale è buono. Ma ilo di non prendere parte alla Vuelta c’è e la cosa complicherebbe la strada verso il Mondiale di Innsbruck. Nonil dottore, ma dopo tanti ...