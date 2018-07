Netflix | nuova polemica | la protesta degli esercenti per le scelte della Mostra di

Arriva la nuova serie spagnola Elite di Netflix con gli attori de La Casa di Carta : trama e foto del cast : Già presentata come una delle novità di punta della nuova stagione, la nuova serie Elite di Netflix debutterà in catalogo il prossimo autunno con un cast appena ufficializzato che comprende molti volti noti, soprattutto per gli spettatori de La Casa di Carta. La nuova produzione originale spagnola di Netflix, la prima dopo l'enorme successo de La Casa de Papel che ha spinto il colosso dello streaming a siglare un accordo con Atresmedia per ...

Elite - ecco il cast della nuova serie su Netflix : ROMA - Netflix annuncia oggi il cast della produzione originale spagnola Elite attraverso alcune foto, tra cui alcuni selfie, dei protagonisti. La serie in 8 episodi debutterà su Netflix in autunno in ...

Disenchantment - il trailer della nuova serie del papà dei Simpson : su Netflix : Una principessa ubriacona, un elfo esuberante e un demone personale di nome Luci sono il trio di personaggi di Disincanto o meglio Disenchantment la nuova serie animata ideata dal papà dei Simpson per Netflix. Lo show in dieci puntate dal 17 agosto è – o meglio sarebbe – un fantasy ma ovviamente secondo i canoni personalissimi e dissacranti del suo autore: Matt Groening. Tutto comincia con una frase che non è la tradizionale ...

Lupin - il ladro gentiluomo conquista Netflix : Omay Sy protagonista di una nuova serie : ladro, gentiluomo... in altre parole Lupin. Poteva Netflix non mettere mano alla saga del criminale francese più famoso di sempre? Ovviamente no, e la piattaforma di streaming online ha fatto oggi l'annuncio: la sua prossima produzione francese sarà proprio una versione moderna del celebre personaggio creato dalla penna di Maurice Leblanc nel 1905.Ad interpretare Arsenio Lupin nella nuova produzione firmata Gaumont Télévision sarà Omar Sy, ...

Laura Vandervoort si unisce a Ian Somerhalder nella nuova V-Wars : tutti i dettagli sulla serie Netflix : Nessun promo arriverà in questi giorni dal San Diego Comic-Con per la nuova serie con Ian Someralder ma i nuovi dettagli non mancano e V-Wars torna nuovamente sulla cresta dell'onda con delle importanti new entry a cominciare da Laura Vandervoort. La bella attrice che ultimamente abbiamo visto in Supergirl ma che è stata protagonista anche del revival di V, prenderà il posto al fianco di Ian Somerhalder nella nuova serie Netflix che dovrebbe ...

Prime immagini di She-Ra e le principesse del potere - nuova serie Netflix-Dreamworks : Forse non proprio tutti se la ricordano ma She-Ra è stata una delle protagoniste dei cartoni animati che milioni di bambini in tutto il mondo hanno visto, specialmente tra gli anni 80 e 90, e ora è pronta per fare il suo ritorno sulle scene in grande stile grazie a una nuova serie, prodotta da Dreamworks e Netflix. Tecnicamente sorella gemella del più famoso He-Man (che potrebbe essere oggetto di nuovo film live-action), She-Ra è di fatto il ...

Dead to Me : la nuova serie Tv Netflix con Crhristina Applegate : Dead to Me è la nuova serie Tv dark di Netflix. La sitcom vedrà Christina Applegate nel cast dello show che potrebbe conquistare l’America subito dopo la sua uscita. Il format comico per la serialità made in USA può contare infatti su un forte apprezzamento da parte del pubblico, che da sempre premia prodotti simili. Dead to Me vedrà Christina Applegate in un ruolo curioso, per una sitcom dal gusto dark che rivoluzionerà il genere sotto ...

Netflix lancia la nuova funzione dello smart download : Lo streaming sta diventando un’abitudine sempre più pervasiva del nostro stile di vita, tanto che ormai è diventata una prassi anche in mobilità. Secondo una ricerca commissionata da Netflix, ad esempio, il 70% degli utenti italiani intervistati (e il 67% di quelli internazionali) fruisce della piattaforma anche fuori dalle mura domestiche. Un italiano su tre la considera l’attività perfetta da fare sotto l’ombrellone, mentre ...

Foto e trailer di Orange Is The New Black 6 (video) - Netflix svela la nuova vita delle protagoniste : dov’è Alex? : Netflix ha svelato Foto e trailer di Orange Is The New Black 6. L'iconica serie originale torna sulla piattaforma di streaming con la sesta stagione dal 27 luglio. Tredici nuovi episodi che racconteranno la nuova vita delle nostre protagoniste. Le signore di Litchfield sono tornate, e questa volta hanno una volontà di ferro e niente da perdere. Nel carcere di massima sicurezza, le loro amicizie saranno messe alla prova, mentre si formeranno ...

La nuova stagione di Glow e quella di Mr. Robot. E poi il nuovo film di Lucy Liu prodotto da Netflix - : Glow è una piccola chicca con un tono di commedia che ha il principale merito di aver portato alla ribalta Marc Maron, standup comedian di cui Netflix ha diversi spettacoli a catalogo, che dà al suo ...

Disincanto - la nuova serie di Matt Groening / Video - il papà dei Simpson e di Futurama sbarca su Netflix : Disincanto, la nuova serie di Matt Groening: Video, il papà dei Simpson e di Futurama torna nel passato per raccontare la storia di una principessa alcolizzata nel Medioevo.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 13:24:00 GMT)

Di Maio : 'Rai? Lanciamo una nuova Netflix' : Rai e Mediaset appaiono insieme nel post del ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. È il segnale che la battaglia sulle prossime nomine sta arrivando a una svolta e la conferma che il Cav è ...

