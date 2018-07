Nella città dell’Altrove

Siria - il colpo di coda dell'Isis : 180 morti Nella città di Sweida : Lo Stato islamico resiste ancora nel sud della Siria , dove l'esercito di Damasco sta riprendendo il controllo del territorio. E il colpo di coda del Califfato è ancora più violento e sanguinario di ...

Scienza - Nella città messicana del diabete le bibite fanno strage : A San Cristóbal de las Casas l'acqua non è bevibile e le bevande gassate hanno conseguenze devastanti sulla salute degli abitanti

Cina - due terzi delle città a rischio siccità. Carenza più grave Nella contea di Si - dove c’era acqua per riempire 420mila piscine : “Non c’è nemmeno un goccio d’acqua“. E’ difficile credere alle parole di Hui Chunjie, la trentacinquenne intervistata dalla rivista digitale Sixth Tone che lo scorso inverno ha deciso di lasciare il villaggio d’origine per trasferirsi nella contea di Si, nella provincia centrale dello Anhui, zona orientale della Cina. Ogni giorno Hui è costretta a trasportare un contenitore di acqua filtrata per quattro rampe ...

Incendi Siracusa : numerosi roghi Nella zona di Belvedere e Città Giardino : numerosi Incendi stanno divampando in Sicilia in queste ore: roghi sono divampati nella zona di Belvedere e di Città Giardino a Siracusa. Gli uomini delle volanti della Questura di Siracusa sono stati impegnati ieri in operazioni di supporto alle squadre dei vigili del fuoco intervenuti per arginare le fiamme alimentate dal forte vento. Gli agenti hanno presidiato, e in certi casi bloccato, le arterie stradali lambite dalle fiamme. L'articolo ...

Olimpiadi 2026 - l’appello accorato della sindaca Appendino alle opposizioni : “Nella storia della città rimarrà questo voto” : “Quello che conta oggi è questo voto. E nella storia di questa città rimarrà questo voto e voi siete chiamati a votare sì, no, forse o scappare dall’aula. La maggioranza c’è, c’era già lunedì… la delibera aveva già 21 firme. Giustamente in quest’aula sono state poste delle questioni e abbiamo preso ancora del tempo, abbiamo cercato di mediare e abbiamo fatto delle proposte migliorative, a nostro avviso. Ora ...

“Le onde sono arrivate fino al centro città”. Terrore tsunami nel Mediterraneo. Danni incalcolabili Nella famosa isola : “Un disastro”. I filmati amatoriali di quei drammatici momenti : Un metro e mezzo di acqua ha invaso le coste di Maiorca e Minorca inondando strade, stabilimenti balneari e resort. Il meteo-tsunami, un fenomeno molto raro simile all’onda anomala generata da terremoti e maremoti, non ha fortunatamente creato Danni alle persone. Terrore e paura tra i turisti alle Baleari, dove nella mattinata di ieri un “mini-tsunami” ha colpito le coste di Maiorca e Minorca, due delle isole dell’arcipelago che comprende ...

ALICE Nella CITTA' XVI - Prime anticipazioni del programma : ... che vede una nuova generazione di curatori italiani ai vertici di festival e cineteche europee: il cinema italiano si dimostra tra i più vivi del mondo e forse il più vivo d'Europa. Un movimento ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città CERVO : MARTEDÌ 17 LUGLIO Nella CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IL CONCERTO DI GIORGIO ... : Diversamente Festival: È attivo un servizio di accompagnamento curato dal personale della Croce d'Oro di CERVO, presente a tutti gli spettacoli. A partire dalle 20.30 e per tutta la durata del ...

Berna : uomo aggredisce cinque donne Nella città vecchia

CAMORRA A MEDJUGORJIE/ Padre Luciano Ciciarelli - scomparso Nella città mariana tre anni fa e mai più ritrovato : Un sacerdote italiano, Padre Luciano Ciciarelli, giunto a Medjugorje per trattare l'acquisto di un terreno, è scomparso da tre anni e di lui non si sa più niente(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 12:48:00 GMT)

I Lama di Fortnite compaiono Nella realtà in alcune città europee : La Stagione 5 di Fortnite è alle porte ma i numerosi giocatori del celebre titolo di Epic si stanno ancora interrogando su quali contenuti saranno proposti questa volta. Ultimamente sono comparsi in rete vari indizi ma, fino ad ora, non sono emerse notizie ufficiali al riguardo.Andando con ordine, poco tempo fa i giocatori di Fortnite hanno notato gli ormai famosi squarci nel cielo che avrebbero "risucchiato" alcuni oggetti della mappa, come la ...

Berna : incendio Nella città vecchia

ILIAD - aumentano a 138 gli impianti autorizzati Nella città metropolitana di Milano : ILIAD, aumrnta a 138 impianti autorizzati nella città metropolitana di Milano ILIAD, aumentano a 138 gli impianti autorizzati nella città metropolitana di Milano ILIAD ha avuto una vera e propria ...

Nella notte c’è stato un incendio negli studi cinematografici di Cinecittà - nel set a tema “Antica Roma” : Nella notte tra il 6 e il 7 luglio c’è stato un incendio negli studi cinematografici di Cinecittà, a Roma. A prendere fuoco sono stati tre capannoni adibiti a deposito delle scenografie e l’incendio ha distrutto parte del set di The post Nella notte c’è stato un incendio negli studi cinematografici di Cinecittà, nel set a tema “Antica Roma” appeared first on Il Post.