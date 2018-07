Nel mondo ci sono dieci milioni di bambini costretti alla schiavitù

Lo yacht più grande del mondo ad Ostia / Video - 142 metri di lunghezza per 12mila ton Nel late di stazza : Lo yacht più grande del mondo ad Ostia , Video : 142 metri di lunghezza per 12mila tonnellate di stazza . L'albero maestro raggiunge addirittura cento metri , numeri da record.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 16:38:00 GMT)

OTTAVIA CASAGRANDE/ Racconta la vita del nonno Raimondo Lanza di Trabia Nel libro "Quando si spense la notte" : OTTAVIA CASAGRANDE presenta il libro 'Quando si spense la notte', storia del nonno Raimondo Lanza di Trabia , tra spionaggio e la grande passione per le donne.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 15:25:00 GMT)

Nutella - si cercano 90 assaggiatori/ Ferrero offre il lavoro più bello del mondo Nel la sede di Alba : Nutella , si cercano 90 assaggiatori . Ferrero offre il lavoro più bello del mondo nella sede di Alba . Per due giorni a settimana potremo assaggiare la nota crema(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 13:53:00 GMT)

Emigrazione : Veneti Nel mondo - domenica la festa in Cansiglio (2) : (AdnKronos) - domenica la festa nella tensostruttura a Sant’Osvaldo si aprirà con le note della fanfara alpina di Conegliano e la sfilata di benvenuto (ore 10.45). Alle 11 l’arcivescovo Alberto Bottari de Castello, di Montebelluna e già nunzio apostolico in Africa, Giappone e Ungheria, presiederà la

Emigrazione : Veneti Nel mondo - domenica la festa in Cansiglio : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) - La Piana del Cansiglio si prepara ad accogliere la decima edizione della Giornata regionale dei Veneti nel mondo : domenica 29 luglio l’altopiano all’incrocio delle tre province di Treviso, Belluno e Pordenone dà appuntamento, in località Sant’Osvaldo, agli emigranti ve

Emigrazione : Veneti Nel mondo - domenica la festa in Cansiglio : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) – La Piana del Cansiglio si prepara ad accogliere la decima edizione della Giornata regionale dei Veneti nel mondo: domenica 29 luglio l’altopiano all’incrocio delle tre province di Treviso, Belluno e Pordenone dà appuntamento, in località Sant’Osvaldo, agli emigranti Veneti e alle loro associazioni per l’ormai tradizionale ‘Cansiglio day”. Alla Giornata, organizzata ...