Nel Casertano gambiano racconta di essere stato ferito | indagini

Ha Strangolato la moglie dopo una lite e poi si è tolto la vita impiccandosi al solaio dell'abitazione coniugale. L'omicidio-suicidio è avvenuto nel Casertano, a San Marcellino. A ritrovare i corpi dei genitori, Antonio Topa di 51 anni e Immacolata Stabile di 48 anni, sono stati i due figli della coppia rincasati nella notte dopo una serata con gli amici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e del Reparto

Strangola la moglie poi si impicca. I cadavere sono stati trovati dai figli della coppia a San Marcellino, nel Casertano. Dai primi rilievi effettuati dai carabinieri, sembra che l'uomo, Antonio Topa ,...

Omicidio-suicidio nel Casertano. Intorno all'una di questa mattina, rientrando nella loro abitazione in via Marsala a San Marcellino, due ragazzi maggiorenni hanno trovato i cadaveri del padre, Antonio Topa, 51 anni, carpentiere, e della madre, Immacolata Stabile, 48 anni. La donna era supina in camera da letto, e, secondo i primi rilievi, è stata strangolata; l'uomo poi si sarebbe tolto la vita impiccandosi al solaio

L'episodio si è verificato nella frazione di Ischitella a Castel Volturno. L'uomo ha cercato di salvare la nipote, strappata via dalle sue mani dal mare agitato. Fatale lo sforzo. La piccola messa in

Tenta di salvare la nipotina in mare, 74enne muore nel Casertano L'episodio si è verificato nella frazione di Ischitella a Castel Volturno. L'uomo ha cercato di salvare la nipote, strappata via dalle sue mani dal mare agitato. Fatale lo sforzo. La piccola messa in salvo dagli addetti alla sicurezza del

Nonno muore Nel Casertano per salvare la nipotina in mare : Tenta di salvare la nipotina di 10 anni che era con lui in mare ma lo sforzo gli è fatale: un 74enne è deceduto oggi nella frazione di Ischitella a Castel Volturno (Caserta). La tragedia è avvenuta nelle acque antistanti il Lido California, a pochi passi dal Lago Patria, quando Antonio Pipolo, di 74 anni, residente a Napoli, e la sua nipotina di 10 anni, sono entrati in acqua tenendosi per mano per rinfrescarsi dalla calura ...

Per anni ha picchiato e segregato la ex, arrestato nel Casertano

L'aggressione è avvenuta nell'ospedale di Sessa Aurunca. La vittima è un 77enne. A scatenare il tutto sarebbe stato un raptus. Ferito anche un carabiniere

Paziente in cura psichiatrica uccide uomo a pugni nel Casertano L'aggressione è avvenuta nell'ospedale di Sessa Aurunca. La vittima è un 77enne. A scatenare il tutto sarebbe stato un raptus. Ferito anche un carabiniere

Mattinata di follia nell'ospedale di Sessa Aurunca dove un paziente psichiatrico di 77 anni, di Falciano del Massico, è stato ucciso da un immigrato africano ricoverato nello stesso

Uccide paziente in ospedale - bloccato immigrato africano Nel Casertano : la vittima scelta a caso : Mattinata di follia nell'ospedale di Sessa Aurunca dove un paziente psichiatrico di 77 anni, di Falciano del Massico, è stato ucciso da un immigrato africano ricoverato nello stesso...