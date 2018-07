NBA – Jayson Tatum si allena con Kobe Bryant | “quanto è importante migliorare per te?”

sportfair

(Di venerdì 27 luglio 2018), stella dei Boston Celtics, siconperle sue abilità durante l’offseason Non è stato eletto rookie of the year, ma per l’importanza avuta in campo per Bostonmerita una menzione d’onore. Il giovane rookie draftato dai Celtics alla numero 3 lo scorso anno, ha stupito tutti prendendosi la squadra sulle spalle dopo l’infortunio di Gordon Hayward. Nonostante i limiti legati all’età,ha concluso la stagione con 13.9 punti, 1.6 assist e 5.0 rimbalzi di media, tirando dal campo con il 47.5 e da 3 punti con il 43.4. Numeri davvero convincenti per essere solo la prima stagione in NBA, ma che nascondono anche grandi margini di miglioramento. La giovane stella dei Celtics ha deciso di mettersi sotto con glimenti già dalla offseason, effettuando alcune sessioni di training speciali addirittura con! Il ...