Natasha Lyonne di «Orange is The New Black» | «E poi ho deciso di vivere»

vanityfair

: Natasha Lyonne sulla nuova stagione di Orange Is the New Black: 'Una serie potente come un concerto dei Nirvana'… - wwwFILMit : Natasha Lyonne sulla nuova stagione di Orange Is the New Black: 'Una serie potente come un concerto dei Nirvana'… - IMDBorg : RT @giuau: Domani su @NetflixIT arriva la nuova stagione di Orange is the new black. Ho fatto quattro chiacchiere con Danielle Brooks (Tays… - giuau : Domani su @NetflixIT arriva la nuova stagione di Orange is the new black. Ho fatto quattro chiacchiere con Danielle… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) In piedi davanti al muro che esplode, mentre la polizia irrompe a Litchfield. Abbiamo lasciato così Nicky Nichols nella quinta stagione diis the New, la serie più guardata di Netflix, che sfida i tabù con le storie di un penitenziario femminile. I nuovi episodi, disponibili dal 27 luglio, si spostano in un carcere di massima sicurezza, dove finisce anche Nicky, gay ninfomane ed ex tossica con un debole per l’eroina. La interpretache, per certi versi, le assomiglia molto: «È l’esempio di come sarebbe potuta andare la mia vita, invece sono quasi 13 anni che non combino guai», racconta l’attrice newyorchese, 39 anni. A 6 anni ha cominciato a recitare, a 16 è stata scelta da Woody Allen per Tutti dicono I love you ed espulsa da scuola per spaccio di fumo, a 17 è andata ada sola. LEGGI ANCHE«Nanette»: perché dovete vedere il monologo di Hanna Gadsby su ...