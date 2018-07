Napoli Teatro Festival | Barbano alla guida della Fondazione

Presentato al Teatro Sancarluccio di Napoli la XV edizione del Positano Teatro Festival fotogallery : Tante le compagnie in scena, con altrettanti spettacoli, che, come ha sottolineato il sindaco di Positano Michele De Lucia, hanno, come ogni anni, il compito di far conoscere, oltre all'arte teatrale,...

Napoli Teatro Festival - il bilancio di Cappuccio : 'Troppi spettacoli? Segno di vitalità' : Come in ospedale ricevi cure gratuite o quasi, qui devi poter accedere agli spettacoli con pochi soldi. Il Teatro è servizio pubblico per l'anima'. Alcuni dicono: Festival troppo lungo e ricco. '...

Napoli - la serata al Teatro di Folgarida diventa hot : una tifosa dichiara il suo amore per Insigne e gli “strappa” un bacio - De Laurentiis esalta il “manico” di Ancelotti [VIDEO] : Si è conclusa con un siparietto-hot la serata del Napoli al Teatro di Folgarida dove De Laurentiis, Ancelotti e Insigne hanno incontrato i tifosi: una tifosa, infatti, ha dichiarato il proprio amore per l’attaccante partenopeo e proprio De Laurentiis l’ha invitata sul palco per baciarlo. Lei ha strappato un abbraccio, un bacio e un autografo sulla maglietta, con lo stesso Presidente che ha voluto “esaltare” il ...

Napoli e il teatro dell’Anticaglia : qui recitò Nerone - talmente “bravo” da provocare un terremoto : L’antico teatro romano di Napoli era famoso in tutto l’impero per la magnificenza delle rappresentazioni teatrali che vi si svolgevano: fra tutte, quella dell’imperatore Nerone che, con la sua eccezionale bravura, provocò addirittura un terremoto.Continua a leggere

Laetitia Casta al Napoli Teatro Festival : 'L'amore? Ha tante variabili - come le stelle' : Su Napoli entrambi fanno commenti encomiastici. Lei: 'La amo perché è ribelle. Ha il mare, bella gente ha tutto'. Lui: 'È un mondo ricco, non di soldi, ma di cultura, disperazione e bellezza. Qui mi ...

Teatro Verdi - 10 domande del Meetup ABG Salerno a De Luca e Napoli. : Mancano i costi analitici di produzione quanto ad artisti, tecnici, fornitori, allestimenti; manca una politica dei prezzi per famiglie, minori, disabili, under 30. Perché il Comune non promuove ...

Napoli Teatro Festival - in scena Renato Carpentieri - : Un ex avvocato di successo fa, da virtuoso, una confessione pubblica: si accusa con ironia e sarcasmo, di colpe, di debolezze e di egoismi, per costruire una maschera in cui tutti possano arrivare a ...

Napoli " Ali Chahrour in scena al Teatro Trianon Viviani : Gli spettacoli di Chahrour traggono ispirazione dalla memoria collettiva araba. Rivisitando tradizioni saldamente ancorate, l'artista indaga arrivando a cogliere i segreti dell'antica terra della ...

Napoli la nuova stagione 2018-2019 del teatro SANNAZARO con Lara Sansone - Isa Danieli e Benedetto Casillo un viaggio del teatro partenopeo ... : Dal sostegno e la riscoperta dei grandi classici della tradizione partenopea, al teatro contemporaneo nazionale, dalla linea a volte ritornano, pensata per riproporre gli spettacoli più interessanti ...

Napoli - presentata la stagione 2018/ 2019 del Teatro Augusteo : Questo il cartellone degli spettacoli in abbonamento: dal 26 ottobre al 4 novembre 2018 "Belle ripiene, una commedia dimagrante", con Rossella Brescia, Tosca D'Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela ...

Napoli - presentata la stagione 2018/2019 del Teatro Augusteo : Concerti, eventi fuori abbonamento e spettacoli per le scuole arricchiranno una sfavillante stagione teatrale. Tra i tanti ci sono il Pink Floyd show incentrato sull'esecuzione integrale della suite "...

Al via l'undicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia : Circa 20 spettacoli al giorno, tra mimi, seguipersone, one man band, saranno distribuiti lungo tutto il percorso che va da piazza Dante a Piazza Bellini, passando per Portalba e allungandosi fino al ...