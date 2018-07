Napoli | striscioni contro il presidente De Laurentiis | la rabbia dei tifosi

Blastingnews

(Di venerdì 27 luglio 2018) Dura e pesante contestazione deidelCalcio, in particolare quelli della Curva A,Aurelio Dedel club partenopeo: oggi, 27 luglio 2018, in vari luoghi della città, sono comparsi enormicon insulti, offese ed attacchi personali rivolti al patron di Filmauro. Gli, in totale sembrerebbe che siano quattro, sono stati affissi nella zona che va dal Maschio Angioino al museo Archeologico Nazionale di. Un chiaro e palese malcontento generale di gran parte della tifoseria azzurra per l'atteggiamento della società per quanto concerne il calciomercato. Pochi acquisti e molte partenze che hanno causato l'ira deiall'ombra del Vesuvio. Non sono bastate le conferme di molti calciatori della passata stagione sportiva, né tanto meno l'arrivo di un tecnico esperto, come l'allenatore Carlo Ancelotti. Ladeie ...