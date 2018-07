Napoli | la rivolta della Curva A | striscioni contro De Laurentiis

TV - Rai3 : a “Passato e Presente” Masaniello e la rivolta di Napoli : Si chiamava Tommaso Aniello D’Amalfi, ma è passato alla storia come Masaniello , reso famoso nel 1647 dalla rivolta del popolo di Napoli contro il sistema fiscale introdotto dalla monarchia spagnola. Un sistema di tasse iniquo, che vessava su gran parte del popolo il peso di guerre sempre più lunghe e costose. A “Passato e Presente” , il programma di Rai Cultura in onda lunedì 16 luglio alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia, Paolo ...

«A Napoli un'ordinanza beffa» - ?abitanti in rivolta c'è il ricorso al Tar : Il day after dell'ordinanza sindacale firmata giovedì dal sindaco e in vigore da ieri sera ha portato con sé reazioni molto differenti. Che i comitati dei residenti fossero furiosi...