Napoli | i tifosi contro De Laurentiis | Ma quale top player | sei un buffone

Napoli : striscioni contro il presidente De Laurentiis - la rabbia dei tifosi : Dura e pesante contestazione dei tifosi del Napoli Calcio, in particolare quelli della Curva A, contro Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo: oggi, 27 luglio 2018, in vari luoghi della città, sono comparsi enormi striscioni con insulti, offese ed attacchi personali rivolti al patron di Filmauro. Gli striscioni, in totale sembrerebbe che siano quattro, sono stati affissi nella zona che va dal Maschio Angioino al museo Archeologico ...

Napoli - i tifosi attaccano De Laurentiis : “Rispetta la città. Top player? Sei solo un buffone” : I tifosi attaccano DE Laurentiis- Duro attacco da parte dei tifosi del Napoli ad Aurelio De Laurentiis. Un attacco manifestato con degli striscione in giro per la città. La firma è quella della “Curva A”. Una presa di posizione forte e decisa, un attacco totale fatto di parole forti e pesanti. Questi alcuni messaggi: “Di vero […] L'articolo Napoli, i tifosi attaccano De Laurentiis: “Rispetta la città. Top player? ...

Napoli - contestazione dei tifosi : nel mirino il presidente De Laurentiis : Il Napoli è reduce da una stagione strepitosa ma la piazza non è comunque soddisfatta, nel mirino il presidente De Laurentiis ed in particolar modo le ultime mosse di calciomercato, i tifosi hanno chiesto l’arrivo di Cavani il numero uno azzurro non ha intenzione di accontentarli. Quest’oggi i tifosi hanno inveito con striscioni sparsi per la città: “ADL ma quale top player…Sei solo un buffone, rimani tu il solito pappone”, ...

Napoli - i tifosi delusi dal mercato e nel mirino finisce Roberto Inglese [FOTO] : 1/9 LaPresse/Massimo Paolone ...

Napoli - tour de force a Dimaro : Anna Trieste tra i tifosi | Live : Continuano senza sosta gli allenamenti del Napoli a Dimaro. E continuano anche le dirette di Anna Trieste tra i tifosi azzurri assiepati al campo sportivo.

De Laurentiis ai tifosi del Napoli : 'Meritereste la vendita a qualche cinese' : Lo stadio? Lei non ha capito come cambia il mondo, che lavoro fa? Lo stadio va riempito tutti i giorni'.

Napoli - i tifosi : "Compraci Cavani". E De Laurentiis : "Sono io il vostro Matador" : Il siparietto accade all'improvviso, quando il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, spunta nel cuore di una mattinata piovosa davanti allo store del club. Ai tifosi la presenza non sfugge e, ...

Cavani al Napoli / Ultime notizie - tifosi chiedono il Matador : De Laurentiis - "sono io il vostro Cavani" : Cavani al Napoli, si può: Ultime notizie, il centravanti uruguaiano può dare l'addio al Paris Saint Germain, de Laurentiis prova a fare il colpo per l'attacco(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 13:11:00 GMT)

Napoli - l’ennesima follia di De Laurentiis : l’urlo rivolto ai tifosi è… sorprendente : Presente nel ritiro di Dimaro, il presidente del Napoli si è rivolto ai tifosi azzurri sottolineando: “sono io il vostro Cavani” Tanti nomi sul taccuino del Napoli, prevalentemente giovani per rinforzare la squadra a disposizione di Carlo Ancelotti. Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha nessuna intenzione di svenarsi per acquistare top players come Cavani o Benzema, anzi, le sue dichiarazioni hanno fatto irrigidire ...

Clamoroso Napoli - De Laurentiis spegne l’entusiasmo dei tifosi! : De Laurentiis schietto e sincero con i suoi tifosi, il Napoli non prenderà alcun big sul mercato tra i tanti nomi citati in queste ore “Di Maria e Benzema non arriveranno, io e Ancelotti vogliamo giovani”. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha spento sul nascere l’entusiasmo dei tifosi partenopei. Il presidente intervenendo a Radio Kiss Kiss ha dichiarato: “C’è l’accordo con Ancelotti, noi ...

Il Napoli fa sul serio a Dimaro - Anna Trieste torna tra i tifosi | Video : All'indomani dello show nel teatro di Dimaro, con Simone Verdi e Fabiàn Ruiz mattatori della serata, Anna Trieste torna tra i tifosi per una nuova tappa del Mattino dei tifosi. Con tante...

Napoli - Ancelotti punta Benzema : i tifosi rivogliono Cavani : Ancelotti punta Benzema- Il mercato del Napoli si prepara ad entrare nel vivo. Carlo Ancelotti avrebbe scelto Benzema come centravanti ideale in vista della prossima stagione. Un modo per rispondere al colpo bianconero targato CR7. Lo stesso Cristiano Ronaldo potrebbe fare da effetto domino per il campionato italiano. Effetto domino che potrebbe portare Benzema a […] L'articolo Napoli, Ancelotti punta Benzema: i tifosi rivogliono Cavani ...

Napoli - Ancelotti riparte da... Sarri. E i tifosi sognano : La maglia ideata da un gruppo di amici tifosi del Napoli. Foto di Maurizio Nicita Uno dei grandi meriti di Carlo Ancelotti, che sta per concludere la sua seconda settimana di ritiro, è quella di aver ...

Calciomercato Napoli - quattro nomi che infiammano i tifosi : pronto il colpo per Ancelotti [DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – Il Napoli è pronto a rispondere alla Juventus, il club azzurro ha intenzione di piazzare almeno un altro colpaccio per il tecnico Carlo Ancelotti. quattro nomi che infiammano la piazza: Di Maria, Benzema, Cavani, Vidal. Chiuso il mondiale adesso il club può pensare veramente in grande, oggi il quotidiano Bild rilancia l’interesse del Napoli per Arturo Vidal, calciatore stimato da Ancelotti, ma il profilo ...