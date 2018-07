Napoli contro De Laurentiis | striscioni sparsi per la città | offese a gogò | la piazza

sportfair

: #ChievoJuventus #LazioNapoli #MilanGenoa #TorinoRoma #SassuoloInter La nuova #Serieatim comincia così sabato 18 a… - Eurosport_IT : #ChievoJuventus #LazioNapoli #MilanGenoa #TorinoRoma #SassuoloInter La nuova #Serieatim comincia così sabato 18 a… - jointking : RT @ilbianconerocom: #Napoli contro #DeLaurentiis: striscioni e offese, città tappezzata dagli ultras! FOTO - pogboom100 : RT @ItaSportPress: Napoli, striscioni della Curva A contro De Laurentiis: 'Buffone. Infame senza dignità' - -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Dericoperto di insulti da parte dei tifosi delche non accettano il mercato in tono minore di questa estate I tifosi delDe. Nonostante i buoni risultati delle ultime stagioni, i supporters partenopei si sarebbero aspettati una campagna di rafforzamento notevole in questa estate, per andare all’assalto dello scudetto. Invece sono rimasti delusi. Via il faro del gioco Jorginho ed il portiere Reina, dentro giovani di belle speranze. Quest’oggi i tifosi hanno inveito conper la: ADL ma quale top player…Sei solo un buffone, rimani tu il solito pappone”, recita il primo striscione. Desi è auto-definito il top player del, frase non andata giù ai tifosi partenopei: “Di vero c’è che sei un demente, di falso che sei un vero presidente! ADL buffone”. In questo ...