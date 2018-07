Napoli | contestazione dei tifosi | nel mirino il presidente De Laurentiis

calcioweb.eu

: #Napoli si è svegliata così: pesante contestazione al presidente @ADeLaurentiis - RafAuriemma : #Napoli si è svegliata così: pesante contestazione al presidente @ADeLaurentiis - CalcioWeb : #Napoli, contestazione dei tifosi: nel mirino il presidente #DeLaurentiis -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Ilè reduce da una stagione strepitosa ma la piazza non è comunque soddisfatta, nelilDeed in particolar modo le ultime mosse di calciomercato, ihanno chiesto l’arrivo di Cavani il numero uno azzurro non ha intenzione di accontentarli. Quest’oggi ihanno inveito con striscioni sparsi per la città: “ADL ma quale top player…Sei solo un buffone, rimani tu il solito pappone”, “Di vero c’è che sei un demente, di falso che sei un vero! ADL buffone”, “ADL rispetta la città, infame senza dignità”. e “Meglio cinesi che cerebrolesi”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolodei: nelilDeCalcioWeb.