Napoli | Allan | ' Sarri sempre carico | Ancelotti più tranquillo'

Insigne - Allan e Hamsik : il Napoli di Ancelotti è multitasking : Inviato a Dimaro-Folgarida La parola d'ordine dell'era Ancelotti è cambiamento. Non tanto rispetto allo schieramento - perché 4-3-3 era e 4-3-3 è rimasto - ma...

Napoli - le idee di Ancelotti. Insigne falso 9 e Allan terzino destro : S i sono visti più lanci lun ghi stasera che in tutta la gestione di Sarri a Napoli. La battuta correva sulla tribuna, ma al di là del paradosso è un dato di fatto che gli azzurri stanno cambiando ...

DIRETTA/ Napoli-Carpi (risultato live 1-0) streaming video e tv : Allan gonfia subito la rete! : DIRETTA Napoli Carpi, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole tra i partenopei e gli emiliani, ancora nel campionato di Serie B(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 21:02:00 GMT)

Napoli - Allan in ritardo al raduno : ANSA, - Napoli, 9 LUG - Anche Allan è arrivato all'hotel sul lungomare di Napoli dove si sta svolgendo il raduno del Napoli con i test fisico-atletici. Il brasiliano aveva chiesto un permesso per ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : Sport Management ed Ortigia avanzano alle semifinali per il titolo. Battute Napoli e Savona : Tutto secondo pronostico nelle due gare dei quarti di finale della Serie A1 di Pallanuoto nella Final Six di Siracusa: la Sport Management batte agevolmente il Napoli per 13-4, chiudendo il discorso già nei primi 16 minuti, andando al riposo sul 7-1. I Mastini sfideranno domani alle 18.30 il Brescia, in uno dei confronti più equilibrati ed incerti della post season (nella stagione regolare una vittoria per parte). L’altra sfida, sulla ...

Napoli-Crotone 2-0 | La diretta Niente Maggio : c'è Rog per Allan : Il Napoli di Sarri, reduce dalla vittoria di Marassi sulla Sampdoria e per la prima volta in questo campionato aritmeticamente fuori dalla lotta per la conquista dello scudetto, saluta i propri...

Allan : tifosi Napoli meritavano scudetto : ANSA, - Napoli, 19 MAG - ''Ci tenevamo tanto allo scudetto per i tifosi che meritavano di vincerlo. Non finisce qui, ho ancora cinque anni di contratto e darò tutto me stesso per far felice questa ...

Napoli - Allan chiama De Laurentiis 'Avanti con Sarri e con questo gruppo per vincere' : 'IMPORTANTE CONTINUARE TUTTI INSIEME' - 'Ci tenevamo tanto per i tifosi che meritavano di vincere lo scudetto - spiega il brasiliano in un'intervista ai microfoni di Sky Sport -. Ma non finisce qui, ...