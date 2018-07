dilei

: Naked yoga: dall'Australia l'ultima tendenza fitness - italia_yoga : Naked yoga: dall'Australia l'ultima tendenza fitness -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Una nuova modasta conquistando sempre più seguaci: si tratta del, ovvero la pratica di questa disciplina millenaria – così salutare per corpo, postura, respiro e spiritualità – senza indossare alcun capo di abbigliamento. Nata nel 2014 in Australia, la versione “naturista” dellosi è pian piano diffusa in tutto il mondo raccogliendo seguaci sia fra le persone comuni che fra i cosiddetti vip. In Italia hanno spesso fatto scalpore le foto che Naike Rivelli è solita postare su Instagram mentre, come mamma l’ha fatta, esegue i suoi esercizi. In realtà nelnon c’è nulla di pruriginoso. Le posizione sono le stesse delloclassico, con in più l’elemento della nudità. Secondo i suoi sostenitori, non indossare nulla durante le varie posizioni, nemmeno la biancheria intima, è un grande aiuto per aumentare ...