Musica | teatro | danza | sport | spettacoli e lancio di palloncini | ecco la notte dei

Alcamo - al via la rassegna letteraria L'Araba Fenice : Musica - letteratura - teatro... : Agosto pieno di concerti, incontri, teatro e mostre en plein air. Torna per l'edizione 2018 la rassegna Artisti per Alcamo - L'ArabaFenice, che dal 26 luglio al 31 agosto proporrà appuntamenti ...

Il cinema teatro rinasce con una maxi scuola di Musica : Intervento da 400mila euro delle due accademie di Pontedera che si fonderanno. I lavori cominceranno entro poche settimane, l'inaugurazione a primavera

Teatro - cinema e Musica La Locandina de «la Lettura» In edicola - ora con 64 pagine : Dal 22 luglio in edicola il primo numero dell’inserto «aumentato»: più temi e più pagine Tra le novità i racconti di grandi nomi della narrativa straniera, aprono Sánchez e Keret

Marco Greco intervista Sara Bevilacqua : ' La Musica - la scultura - il teatro strumenti di partecipazione alla vita civile' : Sara Bevilacqua rappresenta il teatro a Brindisi. Attrice e regista, è autrice di diversi spettacoli teatrali all'insegna dell'impegno civile. L'ultimo si chiama 'Intrecci', attività curata dall'Ass.ne 'Io Donna' nell'ambito del progetto di rete 'Trame Solidali'. L'artista è stata ospite ...

Premio Buarné - due giorni di Musica e teatro con Bebo Storti e Aldo Ottobrino : L'appuntamento è alla Cascina Orto di Pasturana e gli spettacoli inizieranno alle 21.00. Già dalle 20.00, però, ci sarà la possibilità di gustare i piatti preparati da due autentici ambasciatori ...

Pula Dimensione Estate 2018 : 60 serate tra Musica - teatro e spettacoli : L'articolo Pula Dimensione Estate 2018: 60 serate tra musica, teatro e spettacoli proviene da Casteddu On line .

A Spoleto danza - teatro - Musica e "prediche" fino al 15 luglio : Tra gli spettacoli più belli di questa edizione del Festival, fondato nel 1958 da Gian Carlo Menotti, c'è senza dubbio 'The Beggar's Opera' , L'opera del mendicante,, una commedia musicale scritta da ...

Gli Eccentrici tornano a stupire Bergamo : show tra Musica - circo e teatro : I suoi spettacoli, offrono una sorpresa dietro l'altra, sono come un moderno film muto, pieno di gag, sorprese, acrobazie con oggetti scenici e colpi di scena dove lo stupore e la leggerezza ...

Musica - teatro a danza : a Catania martedì il via a rassegna estiva di spettacoli : Il teatro greco-romano mercoledì prossimo farà da sfondo ad allo spettacolo 'Cronaca da Cavalleria Rusticana' della Sikelja Ballet Company, con l'etoile Luciana Savignano, con la regia e coreografie ...

Teatro&Musica. "Casola è una Favola" riparte dal 22 luglio al 14 agosto : ecco tutto il programma : Al calar del sole, dalle ore 20,30 al via spettacoli, artisti di strada, racconti. Tra gli artisti presenti: Teatro due Mondi di Faenza, Paola Li Vecchi e Le Strologhe. Quella notte ci sarà anche l'...

Musica in aeroporto - concerti di opera lirica con i giovani talenti del Teatro dell'Opera : L'area di imbarco E per i voli internazionali extra Schengen e il molo B dedicato ai voli nazionali ed europei dell'aeroporto di Fiumicino hanno ospitato, questa mattina, due esibizioni di Musica ...

Vibrazioni tersicoree sul mare. Al Teatro Mediterraneo di Bisceglie due spettacoli tra Musical e contemporanea : Regia dei coreografi-ballerini Antonio Caggianelli e Grazia Di Pinto Bisceglie , BAT, Mercoledì4 lugliouno spettacolo compositoilluminerà il Teatro Mediterraneo di Bisceglie. Realizzato dalla New ...

Torna il festival 'Paesaggi e oltre' teatro e Musica nelle terre Patrimonio dell'Umanità : Il costo per l'ingresso agli spettacoli è di 10 euro, mentre è gratuito per gli incontri sul territorio. Per informazioni è possibile chiamare il numero 3392532921 o visitare il sito ...

Musica : trionfo per l'Aida in anfiteatro El Jem in Tunisia : El JEM - "La cultura è un elemento portante della politica estera e sicuramente è una priorità del mio mandato. Quindi se abbiamo realizzato questo evento è anche perché credo molto nel valore della ...