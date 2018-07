Moto GP su Sky per altri tre anni

Guido Meda : «MotoGP ancora su Sky Sport fino al 2021 - è grazie a voi!» : Sky Sport sarà la tv della MotoGP™ per altri tre anni. grazie a un accordo con Dorna Sports, Sky ha infatti acquisito i diritti televisivi per tutte le gare in esclusiva live del FIM MotoGP™ World Championship per le prossime 3 stagioni (2019/2020/2021). Anche nel triennio 2019/2021, Sky racconterà tutti i GP di t...

Sky Sport rinnova i diritti per la MotoGP fino al 2021 : Sky sarà la tv della MotoGP™ per altri tre anni. Grazie a un accordo con Dorna Sports, Sky ha infatti acquisito i diritti televisivi per tutte le gare in esclusiva live del FIM MotoGP™ World Championship per le prossime 3 stagioni (2019/2020/2021). Anche nel triennio 2019/2021, Sky racconterà tutti i GP di tutte e tre le classi (Mot...

