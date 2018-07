' Most Beautiful Island' in sala a Cinemazero

Most Beautiful Island - esordio alla regia di Ana Asensio nelle sale dal 16 agosto : Esce nelle sale giovedì 16 agosto, distribuito da EXIT media, Most Beautiful Island, esordio alla regia della giovane e talentuosa attrice spagnola Ana Asensio, che vi recita anche da protagonista. Girato in 16mm, con una macchina da presa agile, il film, interpretato anche da Natasha Romanova, David Little, Nicholas Tucci, Larry Fessenden e Caprice Benedettiè stato recentemente presentato con grande ...