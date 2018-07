“Morto e feriti” Inferno sull’autostrada delle vacanze nel primo weekend ‘caldo’

caffeinamagazine

: Tir contro auto su A4 un morto e tre feriti - #contro #morto #feriti - zazoomnews : Tir contro auto su A4 un morto e tre feriti - #contro #morto #feriti -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Tragico schiantoA14 nel tratto di strada compreso tra Ancona Sud e Nord. Erano da poco passate le 6.45 quando, per cause ancora accertare, un auto con alla guida un 27enne di origine svizzera avrebbe tamponato tamponato una cisterna che trasportava latte e che a sua volta ha urtato il veicolo che precedeva. Il 27 è morto sul colpo. Mentre quatto sarebbero i feriti. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale di Fano, i vigili del fuoco, i mezzi del 118. Nonostante i soccorsi immediati, per il 27enne non c’è stato nulla da fare.Secondo il rapporto Aci-Istat 2017 le morti a causa di incidenti stradali sono aumentate (+2,9%), specialmente fra i motociclisti e pedoni (+11.9% e +5,3%). Calano il numero dei sinistri (-0,5%) e le multe per uso dello smartphone alla guidaLa notizia buona è che, seppure di poco, gli incidenti stradali in Italia sono diminuiti passando ...