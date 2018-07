Morta a 117 anni la persona più anziana al mondo

Morta a 117 anni la decana giapponese e del mondo : Tokyo, 27 lug., askanews, - In un Giappone ormai descritto come la 'terra degli imMortali' per il crescente numero di centenari, Miyako Chiyo, la persona più vecchia del Paese e del mondo, è Morta domenica a 117 anni. Lo ha annunciato il ministro della Sanità nipponico. Chiyo era nata il 22 maggio 1901 e aveva …