Monti | ' M5S e Lega hanno creato un mondo di fantasia | ora deluderanno i loro elettori'

(Di venerdì 27 luglio 2018) In occasione della puntata di ieri giovedì 26 luglio della trasmissione In onda su La7, è intervenuto il professore e senatore a vita Mario, il quale si è espresso approfonditamente su vari aspetti economici e politici attuali, con alcuni confronti rispetto ai tempi nei quali era alla guida del Governo. Vediamo le parti principali di quello che ha detto.: 'Mio Governo fece votare provvedimenti impopolari contemporaneamente da Berlusconi e da Bersani' Marioha esordito dicendo: Quando è toccato a me governare il pallino dell'iniziativa era veramente nelle mani del Governo, perché il Parlamento e i politici si sentivano disorientati. In questo modo è stato possibile far approvare tante riforme e vari provvedimenti impopolari in Parlamento contemporaneamente da Berlusconi e da Bersani VIDEO. Io avevo un'eccellente squadra di Governo che avevo formato sotto la ...