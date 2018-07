MONTE DEI PASCHI DI SIENA Mps in Borsa chiude a +5 | 8% Torna commissione inchiesta

MONTE DEI Paschi di Siena/ Mps in Borsa a +7 - 4%. In rialzo tutto il settore bancario (ultime notizie) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa guadgna più del 7%. Non sono ancora chiare le ragioni di questo rialzo. Ultime notizie live di oggi 27 luglio 2018(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 13:24:00 GMT)

Crollo a MONTEdoglio - il giorno della sentenza : imputati il direttore dei lavori e l'ex direttore dell'Ente irriguo : E' attesa per oggi la sentenza per il Crollo nella diga Montedoglio . Lo scorso 5 luglio, nell'ultima udienza, sono state pronunciate le richieste di condanna del pm Luigi Niccacci, ovvero 16 mesi per ...

Fondi PieMONTE - ubiquità - politica al bowling e raccolta di scontrini : le spese “eccentriche” dei deputati condannati : Magna magna, ma proprio in senso letterale: se uno scorre gli scontrini che si facevano rimborsare i consiglieri regionali del Piemonte diventati poi deputati, mangiavano ai quattro palmenti. Eppure restavano così in linea da essere incorporei: ordinavano la brioche nel Canavese, ma in realtà erano in Giamaica, chiedevano un cappuccino in un paesino in provincia di Vercelli, ma in realtà erano in Turchia, dormivano in Spagna, ma anche nel ...

[Il retroscena] Da MONTEzemolo a Tronchetti Provera e Farinetti. Da Caio a Bassanini. Chi sale e chi scende dal carro dei vincitori : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria lo ha già sacrificato - e si vede, l'ultima uscita del presidente Inps, su Di Maio fuori dalla realtà, è francamente esagerata per un uomo delle istituzioni - ...

Sergio Marchionne - Franzo Grande Stevens : "Il mio migliore amico di una vita". MONTEzemolo : "Uno dei più grandi manager" : "È molto difficile per me parlare di Sergio Marchionne che con Gianluigi Gabetti è stato il mio migliore amico di una vita". Inizia così la lettera di Franzo Grande Stevens, legale di Gianni Agnelli al Corriere della Sera in cui parla del rapporto con Sergio Marchionne, ormai ex amministratore delegato di Fca."Sergio - continua Grande Stevens - è un uomo che sarebbe piaciuto a Giovanni Agnelli, che da sabaudo ...

Marchionne - coma irreversibile. MONTEzemolo : uno dei più grandi. Fca - i titoli riducono il calo in Borsa : Sergio Marchionne è in coma irreversibile e non tornerà alla guida di Fca. Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate nei giorni scorsi, tanto da accelerare il processo di...

MAURIZIO COSTANZO SHOW/ Francesco MONTE e i nuovi idoli dei teenager (replica) : Il MAURIZIO COSTANZO SHOW offre ottimi spunti di riflessione: la comunicazione, dagli anni Ottanta a oggi, è cambiata non poco. Almeno quanto gli ospiti del celebre salotto.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 03:22:00 GMT)

IL TENENTE DEI CARABINIERI/ Su Rete 4 il film con Enrico MONTEsano (oggi - 22 luglio 2018) : Il TENENTE dei CARABINIERI va in onda su Rete 4 oggi nel primo pomeriggio. Nel cast: Enrico Montesano e Nino Manfredi, alla regia Maurizio Ponzi. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 04:10:00 GMT)

Sequenze - errori e riMONTE. La matematica definitiva dei calci di rigore : Il Mondiale 2018 volge al termine con la finale Francia-Croazia. I croati hanno costruito la loro storica rincorsa alla finale anche grazie ai tiri di rigore: ottavi e quarti sono stati infatti superati dagli 11 metri. Al 90’ la squadra di Dalic ha pareggiato anche la semifinale, ma poi è riuscita a battere l’Inghilterra con un gol di Mario Mandzukic nel secondo tempo supplementare. Le finali ai rigori finora disputate sono ...

Festival dei fuochi d'artificio : sedici serate a Cannes - a MONTEcarlo e ad Antibes : Anche qui si tratta di spettacoli 'piromelodici' quindi con ritmi e melodie che si fondono con i fuochi. La prima serata, sabato 21 luglio, vede l'Italia come protagonista, seguita dalla Spagna , ...

Reggio Calabria : domani la presentazione del “Primo Censimento dei siti archeologici nel Parco Nazionale dell’AsproMONTE” : Venerdì 13 luglio alle ore 18 presso gli “Scavi” di Piazza Garibaldi a Reggio Calabria, verrà presentato il “Primo Censimento dei siti archeologici nel Parco Nazionale dell’Aspromonte”. La conferenza stampa si inserisce nell’ambito della due giorni di iniziative organizzate dal “Comitato Corso Sud” e dal Parco Nazionale per sostenere la candidatura dell’Aspromonte all’UNESCO Global Geoparks (Rete dei Geoparchi mondiali UNESCO), che si ...

Migranti - la sfida dei preti e delle suore di strada : digiuno e presidio di 10 giorni a MONTEcitorio contro le politiche di Salvini : Il missionario comboniano, padre Alex Zanotelli I preti, le suore e i vescovi di frontiera ora scendono in piazza con un “digiuno contro le politiche migratorie del Governo”: martedì a mezzogiorno sotto le finestre del Vaticano e poi per dieci giorni sotto quelle di Montecitorio dalle 8 alle 14 ci saranno padre Alex Zanotelli, il vescovo emerito di Caserta monsignor Raffaele Nogaro, don Alessandro Santoro della Comunità delle Piagge di Firenze, ...

Derivati MONTE DEI Paschi - archiviate le posizioni di Profumo e Viola su ostacolo alla vigilanza : È priva di “fondamento” l’accusa di ostacolo agli organi di vigilanza di Consob e Banca d’Italia contestata a Alessandro Profumo e Fabrizio Viola rispettivamente ex presidente ed ex ad del Monte dei Paschi di Siena. Lo scrive il giudice di Milano Alessandra Del Corvo nel decreto ha disposto l’archiviazione per i due ex vertici dell’istituto senese nell’ambito di una tranche dell’indagine sulla contabilizzazione delle operazioni ...