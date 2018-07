Monaco | arriva Golovin dal Cska Mosca

La Juventus è arrivata negli Stati Uniti : la prima con il Bayern Monaco : TORINO - La Juve è arrivata negli Stati Uniti . Una Juve senza la stella più attesa: Cristiano Ronaldo infatti comincerà a lavorare alla Continassa e non raggiungerà la squadra bianconera negli States,...

Calciomercato - arrivano conferme : 'Golovin verso il Monaco' : ROMA - Alexandr Golovin sempre più vicino al Monaco . Yevgneiy Giner , presidente del Cska Mosca , conferma alla stampa francese i contatti col Principato. ' Non abbiamo ricevuto alcun sondaggio dal ...

Calciomercato Napoli - può arrivare un altro centrocampista : obiettivo Javi Martinez del Bayern Monaco : Dopo aver acquistato Fabian Ruiz dal Betis Siviglia, il Napoli potrebbe puntare un altro centrocampista. Non è infatti escluso che il club di De Laurentiis possa, sotto espressa richiesta di Carlo ...

Torino - UFFICIALE : ceduto Barreca al Monaco - arriva Meitè : ceduto Barreca- Il Torino saluta Barreca e abbraccia Meitè. Un doppio affare con il Monaco che sancisce la fine della storia d’amore tra il terzino italiano e la società granata. Un ottimo inizio di stagione, poi un periodo di totale appannamento che ha portato Barreca a sparire dai radar della titolarità. Un vero e proprio […] L'articolo Torino, UFFICIALE: ceduto Barreca al Monaco, arriva Meitè proviene da Serie A News Calcio - ...

Milan - arriva l’offerta del proprietario del Monaco Rybolovlev. Mr Li cerca di convincere Elliott : Un’ultima disperata carta da giocare. Tra oggi e stanotte Mr Yonghong Li, secondo indiscrezioni, punterebbe a firmare secondo quanto risulta al Sole 24 Ore un preliminare di contratto...

LEWANDOWSKI ALLA JUVENTUS? / Calciomercato - arriva anche Boateng dal Bayern Monaco ma solo se... : LEWANDOWSKI ALLA JUVENTUS? Calciomercato: dal Bayern Monaco a Torino ne possono arrivare addirittura due. Insieme all'attaccante polacco infatti ci potrebbe essere Jerome Boateng.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 13:20:00 GMT)

F1 Monaco - Arrivabene : «Non è stato possibile attaccare dopo la Virtual Safety Car» : MONTECARLO - Il weekend del GP di Monaco per la Ferrari è andato sicuramente meglio rispetto alla gara di Barcellona, anche se il secondo posto di Vettel e il quarto di Raikkonen non soddisfano in ...

