Minori costrette a prostituirsi per passare frontiera

Ventimiglia - il racket dei passeur : migranti Minori costrette a prostituirsi : Si affacia anche in Italia l'orrore del survival sex. Tradotto: migranti ragazzine che sono indotte a prostituirsi per ottenre un passaggio da qualcuno per superare la frontiera di Ventimiglia e raggiungere la Francia.È noto, ormai, come il governo parigino abbia da tempo bloccato gli accessi agli immigrati che dall'Italia cercando di arrivare Oltralpe. Le azioni della Gendarmerie al confine sono diventate anche il fulcro di una importante ...

