Minorenni prostitute a VentimigliaEcco l' accoglienza di Macron

affaritaliani

: @l_patrizia No. Lui prende i voti dai 'cattolici' pluri-risposati che vanno con le prostitute minorenni e odiano i… - Archeo866 : @l_patrizia No. Lui prende i voti dai 'cattolici' pluri-risposati che vanno con le prostitute minorenni e odiano i… - primaopoitorna : RT @MarilenaAll: @primaopoitorna @rob_milano @fam_cristiana Hai visto copertine sulla mafia nigeriana?.( quella dei cannibali edportatori d… - MarilenaAll : @primaopoitorna @rob_milano @fam_cristiana Hai visto copertine sulla mafia nigeriana?.( quella dei cannibali edport… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) A Ventimiglia esplode il fenomeno del survival sex. Lein transito, provenienti per lo più dall'Africa, vengono indotte a prostituirsi per pagare i passeurs e arrivare in Francia Segui su affaritaliani.it