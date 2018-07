Minorenni costrette a vendersi per passare il confine | orrore a Ventimiglia

Ventimiglia : migranti Minorenni costrette a prostituirsi : Il 30 luglio sarà la Giornata Internazionale contro la tratta di esseri umani, ma ci sarà poco da festeggiare, perché i numeri, purtroppo, parlano chiaro: migliaia di migranti vengono sfruttati e tra questi sono tantissimi i minori costretti a fare quello che non dovrebbero mai fare solo per un pasto, un posto dove dormire o per oltrepassare il confine.Dal rapporto di Save The Children, infatti, emerge l'esplosione del "survival sex", un ...

Migranti - Save the children : ragazze Minorenni costrette a prostituirsi per pagare il passaggio del confine a Ventimiglia : 'Survival sex', sono indicate così le minorenni costrette a prostituirsi per pagare il passaggio del confine a Ventimiglia o reperire cibo e un posto dove dormire. È la nuova tappa dell'orrore della ...