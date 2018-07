MILLE EURO A UN GRAFICO MADONITA | IL CONCORSO VISITCEFALU HA IL SUO VINCITORE

Pensionata consegna una busta da MILLE EURO in questura : mille euro, questo quanto rinvenuto da una Pensionata vicentina che si trovava a camminare in strada e che ha successivamente portato la busta senza intestazione in questuraUna prova di onestà che non ci si aspetta al giorno d'oggi, quella di un'anziana vicentina che stava camminando tra via Legione Antonini e via Battaglione Framarin. La donna è incappata in una busta bianca, senza intestazione né indirizzo e, dopo averla aperta, ha scoperto ...

Fino a MILLE EURO in cambio di un permesso di soggiorno : nove arresti : Sono nove le persone arrestate all'alba di oggi dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia nell'ambito di una operazione che ha sgominato una banda criminale che emetteva falsi permessi di soggiorno in cambio di denaro...

Offre lavoro per più di MILLE EURO - ma non trova personale disponibile : Molte persone giovani e meno, sono alla costante ricerca di un impiego, ma quando sembrano averlo trovato non risultano essere poi così interessate a lavorare. Il nostro Bel Pase ha il più alto tasso di giovani che non studiano e non lavorano d'europa. Leonardo Leone Solla, un imprenditore proveniente da Roma, proprietario di un ristorante in zona Marconi/Portuense, centri benessere e attivita' a scopo turistico, ha rivelato che ormai da anni è ...

MILLEproroghe - confermato il contestato bonus di 500 euro per i 18enni : Tra le misure previste dal decreto Milleproroghe di prossima approvazione, la proroga del bonus Cultura e il rinvio dell'entrata in vigore delle nuove norme sulle intercettazioni. Spostate le elezioni provinciali, prorogate le graduatorie scolastiche delle assegnazioni temporanee e la certificazione dei danni del terremoto in Abruzzo.Continua a leggere

«Vuoi fare sesso con mia figlia di 2 anni?» - e invia agli uomini le foto della bimba chiedendo MILLE euro : «Ti vuoi divertire con mia figlia?». Mai nessuno si aspetterebbe di ricevere un messaggio di questo tipo, con tanto di foto, da una mamma. Ancora di più se la bimba...

Droga a Milano - 23 arresti. C’è anche un poliziotto : “Corrotto con MILLE EURO al mese per chiudere un occhio” : Droga, ma non solo. Controllo del territorio, minacce, spedizioni punitive, gestione manageriale delle piazze di spaccio. Libertà totale nei movimenti, perché, poi, alla fine, nessuno controlla. Le mazzette girano veloci. Chi intasca sono uomini di Stato. Poliziotti corrotti, anzi uno su cui vi è certezza, il resto, una rete impressionante, gira attorno, la corruzione s’intuisce, ma non vi sono prove necessarie. Milano oggi come la Chicago ...

MILLE EURO al mese di pensione per 6 anni - ma la mamma è morta : beccata : Per sei anni ha intascato la pensione della mamma morta, per una cifra di circa 85mila euro. E' quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Manduria, in provincia di Taranto, che hanno...

Tuffo nel passato. Estate 2000 : il nuovo MILLEnnio inizia con un’estate tra Giubileo - Europei e tormentoni : Estate 2000. La prima Estate del Terzo millennio e del XXI secolo che ancora oggi stiamo vivendo. L’Estate del Grande Giubileo di Giovanni Paolo II, caratterizzato dai cosiddetti Giubilei particolari per vari gruppi di persone, tra cui la Giornata Mondiale della Gioventù o Giubileo dei Giovani, culminato nella storica Veglia della serata del 19 Agosto svolta presso il Campus dell’Università di Tor Vergata a cui hanno partecipato due ...

Inps : 5 mln pensioni sotto MILLE euro : 11.35 I pensionati Inps sotto i mille euro al mese sono 5 mln 548 mila nel 2017, il 35,9% del totale. Lo rileva il Rapporto annuale dell'Inps. Sono invece oltre un milione gli assegni di 3 mila euro. Sono aumentati di "quasi un milione" i dipendenti a tempo determinato tra il 2016-17, da 3,7 mln a 4,6. I lavoratori con un salario sotto gli 8.50 l'ora sono oltre 2 milioni e mezzo.Con l'abolizione dei voucher,circa 80 mila persone sono migrate ...

Oltre 5 - 5 milioni di pensioni sotto i MILLE euro : Sono Oltre 5,5 milioni i pensionati che percepiscono un assegno lordo sotto i mille euro al mese . E' la relazione Inps presentata in Parlamento ad aggiornare i dati. Poco meno del 40% dell'intera ...

Alfio Bardolla - le risponde un insegnante che guadagna MILLE euro : Esimio (si fa per dire) Alfio Bardolla, non appena ho letto la sequela di amenità che ha avuto il barbaro coraggio di pronunciare nel corso dell’intervista pubblicata lo scorso 30 maggio su Huffington Post – intervento ripreso lunedì 2 luglio dalla pagina Facebook di Repubblica.it con tanto di applausi e urrà – ho chiaramente avvertito l’urgenza di risponderle e di farlo senza troppi fronzoli, nel modo più diretto e immediato ...

Sorpreso a chattare su Whatsapp mentre il mare è mosso : multa da MILLE EURO per il bagnino : Il giovane 26enne multato dalla Guardia costiera dopo essere stato Sorpreso lontano dalla postazione di osservazione intento a scambiarsi messaggi con il suo smartphone attraverso la nota app di messaggistica.Continua a leggere