Milano | strage di via Palestro | 25 anni fa l’autobomba che uccise 5 persone Il sindaco

Milano - 25 anni dalla strage di via Palestro : letture - musiche e testimonianze per non dimenticare : La deposizione delle corone, l'inaugurazione della mostra 'La mafia uccide solo d'estate' e gli interventi guidati: il programma della giornata al Pac

Via Palestro. A 25 anni dalla strage - Milano ricorda : Era il 27 luglio di venticinque anni fa quando un’autobomba in via Palestro uccise cinque persone e ne ferì molte altre,

Milano : al Pac il ricordo della strage di via Palestro (2) : (AdnKronos) – La commemorazione continuerà in serata, a partire dalle ore 21, con letture, musiche e testimonianze di persone che quella notte rimasero ferite, e con gli interventi del vicesindaco Anna Scavuzzo, dell’assessore alla Cultura Filippo Del Corno e del presidente della Commissione consiliare Antimafia David Gentili.Alle 23,15 il suono della sirena inviterà tutti i presenti ad un momento di raccoglimento, nell’attimo ...

Milano : al Pac il ricordo della strage di via Palestro : Milano, 23 lug. (AdnKronos) – Era il 27 luglio di venticinque anni fa quando un’autobomba in via Palestro uccise cinque persone e ne ferì molte altre, devastò il Padiglione d’arte contemporanea insieme a tutta la zona circostante, e segnò per sempre un punto di svolta nella storia di Milano. La città ricorda la sera in cui fu colpita al cuore, il 27 luglio 1993, con una cerimonia che si terrà al Pac, lunga l’intera ...

Milano - strage di via Palestro : diventa definitiva l'assoluzione per il presunto basista Tutino : In primo e secondo grado l'accusa aveva chiesto la condanna all'ergastolo, ma l'imputato era stato assolto in entrambi i processi a Milano

