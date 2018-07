Milan | Leonardo | ' Questo club è la mia vita | tornerà grande'

Juve-Caldara-Bonucci - vertice a Milano - E poi Paratici incontra Leonardo : Il summit per capire la volontà del club bianconero. Uno spiraglio per Leo, ma Allegri non vuole privarsi di Caldara. E c'è molto altro

Milan - Leonardo : "Felice di essere tornato - Gattuso resta. Maldini? Vediamo" : ... 'Avrò un ruolo legato a quello che il Milan produce, la squadra, ho accettato la proposta perché sopra di me ho visto interesse nel mondo del calcio, una struttura di persone giovani che hanno ...

Milan - Baresi : 'Bonucci? Non posso rispondere. L'arrivo di Leonardo...' : Franco Baresi a RMC Sport , commenta l'inizio del Milan che esordirà in casa contro il Genoa, poi trasferta a Napoli e di nuovo in casa contro la Roma: 'Bisogna prepararsi bene, sono certo che il Milan arriverà nella ...

Leonardo : ''Mercato Milan senza botti''. Ma la pista Higuain resta viva : ROMA - Il mercato del Milan? Parola a Leonardo , nuovo direttore tecnico rossonero: 'Non sarà un mercato folle. Sarà un mercato saggio in base a quello che sarà possibile fare. Purtroppo abbiamo anche ...

Milan - Leonardo : 'Niente follie di mercato. Bonucci? La Juve idea sua. Gattuso mai in discussione' : 'Siamo legati al financial fair play sul mercato. Il fatto che siamo stati riammessi in Europa League è una dimostrazione della forza di Elliott, ma bisognerà anche rispettare i paletti. Non sarà ...

Milan - carica Leonardo : “Bonucci? Partito tutto da un suo desiderio. Gattuso resta - mai sentito Conte” : carica Leonardo- Leonardo si (ri)presenta ai suoi tifosi rossoneri e carica l’ambiente Milan. “Milan ai Milanisti”, Leonardo è pronto a riprendere in mano la voglia di far riavvicinare il pubblico rossonero al Milan. Una conferenza stampa carica di forti motivazioni, dove Leonardo ha fatto il punto della situazione sul mercato e su Gattuso. Leonardo SI […] L'articolo Milan, carica Leonardo: “Bonucci? Partito tutto ...

Milan - Leonardo : 'Mai parlato con Conte - avanti con Gattuso. Non sarà un mercato folle. Bonucci-Juve...' : Dopo l'annuncio ufficiale del Milan che lo ha accolto come nuovo direttore generale dell'area tecnico-sportiva, Leonardo si presenta in conferenza stampa. Il brasiliano, che sta già portando avanti ...

Milan - ecco Leonardo : 'Avanti con Gattuso. Non faremo un mercato folle' : 'Siamo legati al Financial Fair Play sul mercato. Il fatto che siamo stati riammessi in Europa League è una dimostrazione della forza di Elliott, ma bisognerà anche rispettare i paletti. Non sarà ...

Milan - Leonardo in conferenza stampa : gli affari con la Juve - l’allenatore per la prossima stagione e le strategie : Inizia un nuovo ciclo in casa Milan, un percorso che i rossoneri si augurano vincente. Importante indicazioni in conferenza stampa, inizia il presidente Scaroni: “Leonardo è l’ulteriore prova della volontà del Milan di tornare grande. È stato qui 14 anni, è stato giocatore, allenatore e dirigente e qui torna a casa. Vi parlerà di quali sono le prime idee del club, dei progetti e di come siano coerenti con la strategia di ...

Milan - Leonardo si presenta : “non sarà un mercato folle. Incontri con la Juve? E’ partito tutto da una richiesta di Bonucci” : Il nuovo direttore dell’area tecnico-sportiva rossonera si è presentato in conferenza stampa insieme al presidente Scaroni E’ il giorno della presentazione di Leonardo, il nuovo direttore dell’area tecnico-sportiva del Milan parla davanti ai media del prossimo mercato rossonero e dei progetti per questa stagione che sta per cominciare. Bonucci – Spada/LaPresse “Avrò un ruolo molto importante, ho accettato ...