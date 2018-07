Milan-Juve | procede trattativa Bonucci

Calciomercato - Bonucci-Caldara : Juve disposta allo scambio col Milan - ma con Higuain : Milan-Juventus: l'asse di mercato continua a essere bollente. Proseguono i contatti tra le due società per risolvere l'intrigo che coinvolge tre giocatori: sul piatto ci sono Leonardo Bonucci, Mattia ...

Juve-Milan - vertice a Milano : lo scambio Caldara-Bonucci prende forma? : Milan e Juventus continuano a lavorare sottotraccia allo scambio Bonucci-Caldara. Oggi a Palazzo Parigi, hotel in centro a Milano, si è svolto un vertice che ha visto protagonisti il direttore ...

Juventus-Milan - ecco l’esito dell’ultimo incontro : Nuovo incontro nelle ultime tra Juventus e Milan per concludere la maxi-operazione di calciomercato. Si lavora la ritorno in bianconero del difensore Leonardo Bonucci ma la trattativa è bloccata sulla contropartita da girare al Milan, la Juventus ha ribadito la volontà di non voler lasciare partire Caldara, si è deciso di sacrificare Rugani, destinazione Chelsea. La dirigenza bianconera ha nuovamente proposto Benatia, i rossonero per il ...

BONUCCI - JUVENTUS E Milan TRATTANO/ Ultime notizie : incontro tra ds Paratici e agente Lucci - il nodo Caldara : BONUCCI torna alla JUVENTUS? Trattativa in corso con il MILAN: le Ultime notizie e gli aggiornamenti. incontro tra il direttore sportivo Paratici e l'agente Lucci, c'è il nodo Caldara(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:10:00 GMT)

Serie C – Anche il Milan rinuncia ad iscrivere la squadra B : sarà la Juventus a dare il via alla ‘rivoluzione’ : Il progetto delle squadre B non sembra voler decollare: il Milan è l’ennesima big che si è tirata indietro, solo la Juventus sembra decisa ad iscrivere la propria squadra in Serie C Sembrava un progetto rivoluzionario per il futuro del calcio italiano, ma le big non sembrano ancora attrezzate (o interessate, almeno attualmente) ad iscrivere le proprie ‘squadre B’ in Serie C. Dopo la rinuncia dell’Inter, nelle ultime ore Anche il Milan si è ...

Calciomercato Juventus – Incontro con l’agente di Bonucci - il Milan spinge per avere Caldara : gli ultimi aggiornamenti : Il direttore sportivo Paratici ha incontrato l’agente di Bonucci per capire la fattibilità dell’operazione, il Milan spinge per avere Caldara in cambio Milan e Juventus continuano a tenere vivi i contatti per l’operazione Bonucci-Caldara, provando a limare le distanze. Entrambi i club valutano il proprio giocatore di più rispetto a quello dei rivali, dunque è complicato riuscire a trovare la quadra di una trattativa che ...

Ripescaggi - il Milan B si tira fuori : resta solo la Juventus [DETTAGLI] : Si sta per delineare la situazione Ripescaggi per quanto riguarda i campionato di Serie A, Serie B e Serie C. In massima categoria nessun ribaltone, 5 punti di penalizzazione per il Parma, in arrivo un nuovo processo per il Chievo che però rischia al massimo punti di penalizzazione e non la retrocessione. In Serie B si sono liberati tre posti dopo i forfait di Bari, Cesena ed Avellino, ecco i club pronti a presentare domanda di ...

Juve - ecco un retroscena sul blitz del Chelsea a Milano : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nella giornata di mercoledì sera si è tenuto a Milano il blitz di Marina Granovskaia con il ds della Juventus, Fabio Paratici. La donna di punta del Chelsea sta trattando Rugani e Higuian con i ...

Bonucci nel limbo : alla Juve non lo rivogliono e il Milan lo ha scaricato : Le parole di Marotta e quelle di Leonardo hanno isolato il difensore, che non prende in considerazione l'opzione estero

Juventus-Milan - le prime due certezze sulla maxi-operazione : ecco cosa manca per la definitiva fumata bianca [DETTAGLI] : 1/6 Spada/LaPresse ...

Squadre B - passo indietro del Milan : resta solo la Juventus : Il Milan ha accantonato il progetto della squadra B: tra le Squadre di Serie A, a fare richiesta dovrebbe essere solo la Juvenuts. L'articolo Squadre B, passo indietro del Milan: resta solo la Juventus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.