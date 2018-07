: Migranti,1.500 morti in mare da gennaio - TelevideoRai101 : Migranti,1.500 morti in mare da gennaio - CyberNewsH24 : #Migranti,1.500 morti in mare da gennaio -

Nei dati Oim-Organizzazione internazionale per le migrazioni, da inizio 2018 sono oltre 1.500 inel Mediterraneo, in viaggio per l'Europa. Le vittime sono in calo rispetto allo stesso periodo: 1.504 contro 2.401, ma "si sono registrate meno traversate". Le 897in meno sono avvenute a fronte del dimezzamento degli arrivi: dal 1°al 25 luglio, 55.001e rifugiati sono entrati in Europa via, contro gli 111.753 arrivi dello stesso periodo 2017.(Di venerdì 27 luglio 2018)