Migranti | Spagna salva 751 persone

Migranti - Oim : nel 2018 Spagna supera Italia per numero di arrivi : Migranti, Oim: nel 2018 Spagna supera Italia per numero di arrivi Nel Paese iberico sono sbarcate 20.992 persone da inizio anno, contro le 18.130 giunte nel nostro Paese. Secondo l’organizzazione, nonostante il minor numero di traversate, sono oltre 1.500 le persone morte nel Mediterraneo Parole chiave: ...

I Migranti sfondano il confine tra Marocco e Spagna : assalto a Ceuta - 600 riescono a entrare : Pietre, feci e calce viva contro le forze di sicurezza. Secondo la polizia 16 migranti e 5 agenti sono rimasti feriti, secondo la Croce Rossa i migranti feriti sarebbero oltre 130

Migranti - assalto alla barriera di Ceuta : la gioia e i festeggiamenti di chi riesce a entrare in Spagna : Circa 800 Migranti, in arrivo dal Marocco, hanno forzato la barriera nell’enclave spagnola di Ceuta, scavalcando la doppia recinzione di sette metri di altezza e ingaggiando una battaglia con la polizia marocchina e la Guardia Civil spagnola che ha provocato decine di feriti. Oltre 600 sono riusciti a entrare in territorio spagnolo. Si tratta del più grande sconfinamento da quando, nel febbraio 2017, oltre 850 Migranti riuscirono a entrare ...

Migranti forzano barriera confine a Ceuta - oltre 600 entrano in Spagna - : Un gruppo di circa 800 persone ha assaltato la recinzione tra il Marocco e l'enclave spagnola. Scontri con la polizia marocchina e la Guardia Civil: decine i feriti. LO SPECIALE Migranti

Migranti assaltano l'enclave di Ceuta : in 600 superano le recinzioni ed entrano in Spagna : Un muro di filo spinato alto quasi 7 metri non è bastato a farli desistere. Degli oltre 800 Migranti che stamattina hanno assaltato la recinzione che separa il Marocco dall'enclave spagnola di Ceuta, in 600 sono riusciti a scavalcarla. Ad attenderli c'era la polizia spagnola, con 22 agenti che sarebbero rimasti feriti durante gli scontri con gli immigrati, tutti provenienti dall'Africa subsahariana e armati di cesoie, bastoni e calceviva. ...

800 Migranti sfondano a Ceuta - in 600 riescono a entrare in Spagna : Circa 800 migranti, in arrivo dal Marocco, hanno forzato oggi la barriera nell’enclave spagnola di Ceuta, scavalcando la doppia recinzione di sette metri di altezza e ingaggiando una battaglia con la polizia marocchina e la Guardia Civil spagnola che ha provocato decine di feriti. Lo riferisce la polizia spagnola sottolineando che oltre 600 di loro...