Migranti | Sala | “Troppi sindaci leghisti si girano dall’altra parte | Salvini li convinca

Migranti : Sala a Salvini - su riapertura Cie via Corelli parliamoci : Milano, 27 lug. (AdnKronos) - Sulla possibilità avanzata dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di riaprire il Cie di via Corelli, il sindaco di Milano Giuseppe Sala lo invita a un confronto e soprattutto a fare pressione sui primi cittadini della Lega affinché anch'essi accolgano Migranti e non

Migranti : Sala a Salvini - su riapertura Cie via Corelli parliamoci : Milano, 27 lug. (AdnKronos) – Sulla possibilità avanzata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, di riaprire il Cie di via Corelli, il sindaco di Milano Giuseppe Sala lo invita a un confronto e soprattutto a fare pressione sui primi cittadini della Lega affinché anch’essi accolgano Migranti e non ricada tutto sulla sola città di Milano. Lo dice a margine della commemorazione della strage di via Palestro. “Penso ...

Migranti - Sala : aspetto Salvini a Milano : ANSA, - Milano, 26 LUG - Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, vuole riaprire il Cie di via Corelli a Milano per le espulsioni. Una proposta che ad esempio non piace all'...

Libia - 8 Migranti uccisi dalle esalazioni di benzina in un camion - : Tra le vittime ci sono sei bambini. Sono morti su un cargo su cui erano stipati. Lo riferiscono le autorità della città di Zuwara, citate da Lybian Express. Altre 90 persone sono state salvate, ma ...

Migranti - otto morti in Libia : erano in 100 stipati in un camion - uccisi da esalazioni di benzina. Tra le vittime sei bambini : Un centinaio di Migranti, stipati nel cargo di un camion che trasportava benzina. otto di loro, tra cui sei bambini, sono morti per le esalazioni. Gli altri 90 sono stati salvati, ma sono ricoverati in condizioni critiche. A riferire quanto accaduto sono le autorità della città di Zuara, nell’ovest della Libia, citate da Lybian Express. La zona viene spesso utilizzata dai trafficanti di essere umani come punto di partenza per i barconi diretti ...

Migranti - sbarchi nel cuore della notte vicino Marsala : sulle coste i vestiti abbandonati dai clandestini : Il clamore dei grandi sbarchi di Migranti che salpano dalle coste della Libia sta totalmente oscurando un altro fenomeno di emigrazione clandestina, che da parecchi mesi si svolge in un clima di quasi ...

Migranti - Sala : 'Sono l'anti-Salvini di Milano' : "Sono l'anti-Salvini a Milano, qui c'è un modello che può funzionare". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sul modello di accoglienza della città. "La nostra proposta è quella di lavorare su un ...

Migranti - Sala alla tavola multietnica : “Io l’anti-Salvini a Milano. Basta con le sbruffonate - battiamolo con i fatti” : Il sindaco di Milano, Beppe Sala, si candida come l’anti-Salvini. Dalla tavolata multietnica organizzata al Parco Sempione dal Comune e dalle associazioni che credono nel modello Milano simbolo di integrazione, il primo cittadino si rivolge al ministro dell’Interno. “L’accoglienza è irrinunciabile, Basta con le sbruffonate”. L'articolo Migranti, Sala alla tavola multietnica: “Io l’anti-Salvini a Milano. ...

Migranti : Sala - accoglienza irrinunciabile per Milano : Milano, 23 giu. (AdnKronos) – “Milano vuole essere partecipe e protagonista della scena internazionale, non con le sbruffonate, con atteggiamento sbagliati, ma con i fatti: l’accoglienza è irrinunciabile per noi come sono irrinunciabili regole, leggi e strumenti”. Così il sindaco Giuseppe Sala, in un passaggio del suo intervento alla manifestazione ‘Ricetta Milano” al parco Sempione, “Quindi come sindaco ...

Migranti : Sala - accoglienza irrinunciabile per Milano : Milano, 23 giu. (AdnKronos) – “Milano vuole essere partecipe e protagonista della scena internazionale, non con le sbruffonate, con atteggiamento sbagliati, ma con i fatti: l’accoglienza è irrinunciabile per noi come sono irrinunciabili regole, leggi e strumenti”. Così il sindaco Giuseppe Sala, in un passaggio del suo intervento alla manifestazione ‘Ricetta Milano” al parco Sempione, “Quindi come sindaco ...

Migranti : Sala - accoglienza irrinunciabile per Milano : Milano, 23 giu. (AdnKronos) - "Milano vuole essere partecipe e protagonista della scena internazionale, non con le sbruffonate, con atteggiamento sbagliati, ma con i fatti: l'accoglienza è irrinunciabile per noi come sono irrinunciabili regole, leggi e strumenti". Così il sindaco Giuseppe Sala, in u

Migranti : Sala - non demonizzare Salvini - va battuto con idee e fatti (2) : (AdnKronos) - Oggi è "un grande momento di festa. Prima di tutto è questo, ma anche di testimonianza dei nostro valori: noi che crediamo in una Milano civile, aperta, una Milano che guarda al passato lo conosce e ne è consapevole, vive il presente e pensa al suo futuro, certamente - osserva Sala - L

Migranti : Sala - non demonizzare Salvini - va battuto con idee e fatti : Milano, 23 giu. (AdnKronos) - "Il mio atteggiamento personale, e vi prego di rifletterci, non sarà di demonizzazione del ministro dell'Interno, perché non è questo che mi interessa. Io lo voglio battere con le idee, dimostrando che a Milano si può e lo batterò con il vostro aiuto. Non urliamo e bast

Migranti : Sala - non demonizzare Salvini - va battuto con idee e fatti : Milano, 23 giu. (AdnKronos) – “Il mio atteggiamento personale, e vi prego di rifletterci, non sarà di demonizzazione del ministro dell’Interno, perché non è questo che mi interessa. Io lo voglio battere con le idee, dimostrando che a Milano si può e lo batterò con il vostro aiuto. Non urliamo e basta, non demonizziamo e basta, ma dimostriamo con i fatti che si può”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo ...