Migranti | rapporto sui minori | le giovani indotte a prostituirsi per mangiare o per

(Di venerdì 27 luglio 2018) Vengonoper pagare i passeurs e varcare il confine o per reperire cibo o un posto dove dormire. Non accade dall’altra parte del mondo, ma alla frontiera di Ventimiglia alle minorenni in transito provenienti per lo più dal Corno d’Africa e dai Paesi dell’Africa sub-sahariana. Si tratta del cosiddetto survival sex, fenomeno descritto nel‘Piccoli schiavi invisibili 2018’ diffuso da Save the Children a pochi giorni dalla Giornata internazionale contro la tratta di esseri umani, che si celebra il 30 luglio. Vittime sono “ragazzessime e particolarmente a rischio che fanno parte del flusso invisibile dei tantinon accompagnati in transito alla frontiera nord italiana”, spiega Raffaela Milano, direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the Children. Nel tentativo di ricongiungersi ai propri familiari o conoscenti in altri Paesi ...