Migranti | per me serve mettere ordine e fare corretta informazione

Save the Children - minori Migranti costrette a prostituirsi per passare la frontiera : Il Rapporto di Save the Children "Piccoli schiavi invisibili 2018". Quasi 10 milioni di bambini e adolescenti, nel mondo, solo nel 2016 sono stati costretti in stato di schiavitù, venduti e sfruttati principalmente a fini sessuali e lavorativi. A dare le cifre di questo drammatico fenomeno e' 'Save the Children', ...

Migranti - Save the children : ragazze minorenni costrette a prostituirsi per pagare il passaggio del confine a Ventimiglia : 'Survival sex', sono indicate così le minorenni costrette a prostituirsi per pagare il passaggio del confine a Ventimiglia o reperire cibo e un posto dove dormire. È la nuova tappa dell'orrore della ...

La denuncia di "Save The Children" : "Migranti minori si prostituiscono per passare da Ventimiglia" : E' la nuova tappa dell'orrore della tratta dei minori: ragazze provenienti dal Corno d'Africa e dall'Africa-sub-sahariana che devono versare ai passeurs tra i 50 e i 150 euro per il viaggio in auto.

Ventimiglia : Migranti minorenni costrette a prostituirsi per varcare il confine francese : Lo denuncia Save The Children, secondo cui le giovanissime migranti devo spesso prostituirsi per guadagnare dai 50 ai 150 euro necessari per pagare i passeurs che le conducono in Francia.Continua a leggere

Migranti - rapporto sui minori : le giovani indotte a prostituirsi per mangiare o per passare il confine a Ventimiglia : Vengono indotte a prostituirsi per pagare i passeurs e varcare il confine o per reperire cibo o un posto dove dormire. Non accade dall’altra parte del mondo, ma alla frontiera di Ventimiglia alle minorenni in transito provenienti per lo più dal Corno d’Africa e dai Paesi dell’Africa sub-sahariana. Si tratta del cosiddetto survival sex, fenomeno descritto nel rapporto ‘Piccoli schiavi invisibili 2018’ diffuso da Save the Children a pochi ...

Migranti - in 600 sfondano le reti a Ceuta per entrare in Spagna : Allerta a Ceuta, dove oltre 600 Migranti senza documenti provenienti dai Paesi subsahariani oggi hanno assaltato la barriera sul confine tra il Marocco e l'enclave spagnola di Ceuta, riuscendo ad...

Migranti : 56 persone soccorse dai bagnanti a Isola Capo Rizzuto : Intorno alle 7,30 del mattino di martedì 24 luglio, su una spiaggia del territorio di Isola Capo Rizzuto Crotone, diversi tra i bagnanti più mattinieri hanno notato un'imbarcazione a vela, che navigava in evidenti condizioni di difficolta'. Senza pensarci su troppo, hanno avvicinato il veliero con pattini e altri natanti. All'interno dell'imbarcazione, stanchi, disidratati ed affamati, si trovavano 56 Migranti di nazionalita' siriana e ...

Migranti assaltano l'enclave di Ceuta : in 600 superano le recinzioni ed entrano in Spagna : Un muro di filo spinato alto quasi 7 metri non è bastato a farli desistere. Degli oltre 800 Migranti che stamattina hanno assaltato la recinzione che separa il Marocco dall'enclave spagnola di Ceuta, in 600 sono riusciti a scavalcarla. Ad attenderli c'era la polizia spagnola, con 22 agenti che sarebbero rimasti feriti durante gli scontri con gli immigrati, tutti provenienti dall'Africa subsahariana e armati di cesoie, bastoni e calceviva. ...

Migranti - nave bloccata al largo della Tunisia - l’ong : “Rischio aborto per le donne incinte - serve sbarco immediato” : Le due donne incinte presenti a bordo della nave Sarost 5, bloccata da oltre due settimane nel Mediterraneo, rischiano di perdere i bambini che portano in grembo se non saranno sbarcate. A lanciare l’allarme è l’ong WatchTheMed Alarmphone, dopo che la Mezza Luna Tunisina, corrispondente alla nostra Croce Rossa, ha raggiunto il vascello e visitato le due donne. “Hanno bisogno di soccorso medico immediato. È urgente inoltre ...

Migranti : Toninelli - ora più strumenti a G. Costiera per salvare vite : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – “Daremo nuovi strumenti e più tecnologia per consentire alla nostra @guardiaCostiera di salvare vite umane ed espletare al meglio i suoi molteplici compiti”. Lo scrive in un tweet il ministro delle Infrasturtture e Trasporti, Danilo Toninelli. “Grazie a norma decreto #motovedette, le capitanerie potranno utilizzare droni per attività di controllo, ricerca e soccorso”, ...

Mannarino racconta di quando litigò con i fan per difendere i Migranti. E dal palco di Roma sfida Salvini : Che il concerto di Alessandro Mannarino non sarebbe stata un'allegra riunione di Salviniani e sovranisti, si era capito all'ingresso di Capannelle, quando lo staff di Rock in Roma ha distribuito pezzi di bandiere colorati, raffiguranti paesi di tutti il mondo. La conferma l'ha data lo stesso artista Romano dopo aver eseguito Apriti Cielo, il brano che ha dato il nome all'album e al tour, quando ha invitato una cinquantina di migranti a salire ...

Stop al diritto di asilo per tutti i Migranti che commettono reati : ...campagna elettorale e rilanciata ogni qualvolta - l'ultima due giorni fa su Twitter nei confronti di due richiedenti asilo accusati di violenza sessuale e molestie - si ripresentano casi di cronaca ...