Migranti | Orban | ' La colpa dei naufragi è dei politici europei'

Orban attacca : 'Colpa naufragi Migranti è dei politici Ue' : "La politica migratoria non è un compito comune della Ue", ha ribadito il premier ungherese, ma "una questione nazionale" dei singoli Stati membri.

Migranti : Orban - colpa naufragi è dei politici Ue : La "colpa" per i naufragi delle imbarcazioni di Migranti nel Mediterraneo "è dei politici in Europa che incoraggiano i Migranti e danno l'impressione che valga la pena andarsene": lo ha detto il ...

Migranti - Orban lascia il patto Onu : "Non è diritto fondamentale" : Il ministro degli affari esteri ungherese Peter Szijjarto ha annunciato di voler ritirare l'Ungheria dal patto sui Migranti dell'Onu. 'Le Nazioni Unite ritengono che l'immigrazione sia un diritto ...

La Commissione europea dà due mesi a Orbán per cambiare linea sui Migranti : La Commissione europea ha deciso di intensificare la sua battaglia legale contro l'Ungheria per il rifiuto del paese di rispettare le norme sull'immigrazione dell'Unione europea. L'esecutivo europeo, come si legge in una dichiarazione, ha deferito lo stato guidato da Viktor Orbán alla corte di Giust

Migranti - Martina attacca Salvini 'Come Orbàn - pericolo per il Paese'. Fico 'Salvare vite in mare sempre' : Da molto tempo si chiede un aiuto e una politica europea chiara. Si deve essere duri con l'Europa'. Riferendosi poi più in generale al problema dei più deboli, Fico si è erto a paladino degli 'ultimi ...

Anche Orban molla Salvini. L’alleato ungherese risponde così alla richiesta dell’Italia di accogliere i Migranti : La situazione migranti continua a mettere in subbuglio gli equilibri europei e soprattutto quelli italiani. Anche la Germania prenderà 50 dei 450 migranti che sono a bordo di due navi di Gdf e Frontex. Lo rendono noto fonti di governo che definiscono i segnali che arrivano da altri Paesi Ue “un successo”. Ieri il premier Giuseppe Conte aveva fatto sapere che Francia e Malta si sarebbero fatte carico di 50 migranti a testa. ...

Migranti - SEEHOFER "NEGOZIEREMO RINVIO PROFUGHI IN ITALIA"/ Orban : "Ungheria non è lo stato di primo ingresso" : MIGRANTI, SEEHOFER: “Negozieremo il RINVIO dei PROFUGHI in Italia”. Settimana prossima riunione con il ministro dell'Interno Salvini, nonché con quello austriaco(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 19:43:00 GMT)

Migranti - scontro Germania-Ungheria. Orban : 'Berlino li rimandi in Grecia - non da noi' : 'Si è chiarito che io e la cancelliera, che Germania e Ungheria vedono il mondo in un modo diverso. Ma aspiriamo a una stretta collaborazione'. Lo ha detto Victor Orban, oggi a Berlino, in conferenza stampa con Angela Merkel. 'Sulla migrazione abbiamo prospettive molto ...

Orban - Berlino mandi Migranti in Grecia : "Si è chiarito che io e la cancelliera, che Germania e Ungheria vedono il mondo in un modo diverso. Ma aspiriamo a una stretta collaborazione", ha detto Orban. "Sulla migrazione abbiamo prospettive ...

Vertice Ue sui Migranti - Schlein : ‘Italia sconfitta - vince Orban’. Minniti : ‘Cambio del trattato di Dublino è un macigno’ : “Non è solo l’Italia ad aver perso ma l’intera Unione. La solidarietà volontaria non ha mai funzionato neanche in passato e consente a chi si è sempre sottratto ad ogni responsabilità sull’accoglienza di continuare a farlo. L’unico che ha ragione di esultare oggi è quindi Orban, insieme al blocco di Visegrad, anche perché dire esplicitamente che sulla riforma di Dublino serve un accordo all’unanimità, come si legge nelle conclusioni ...

Migranti - Orban : raccolto grande vittoria : 17.02 "Siamo soddisfatti, perché i quattro di Visegrad hanno raccolto una grande vittoria". Così il premier ungherese Orban su Fb,"l'Ungheria non diventerà un paese di immigrazione, resterà ungherese". "La minaccia che incombeva su di noi era che avrebbero cominciato i reinsediamenti all'interno degli Stati europei dai campi che avevano intenzione di realizzare", spiega. "Siamo riusciti a difenderci da questa proposta e a far approvare la ...