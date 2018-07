Migranti | minori costrette a prostituirsi per passare il confine a Ventimiglia

Ventimiglia - il racket dei passeur : Migranti minori costrette a prostituirsi : Si affacia anche in Italia l'orrore del survival sex. Tradotto: migranti ragazzine che sono indotte a prostituirsi per ottenre un passaggio da qualcuno per superare la frontiera di Ventimiglia e raggiungere la Francia.È noto, ormai, come il governo parigino abbia da tempo bloccato gli accessi agli immigrati che dall'Italia cercando di arrivare Oltralpe. Le azioni della Gendarmerie al confine sono diventate anche il fulcro di una importante ...

La denuncia di "Save The Children" : "Migranti minori si prostituiscono per passare da Ventimiglia" : E' la nuova tappa dell'orrore della tratta dei minori: ragazze provenienti dal Corno d'Africa e dall'Africa-sub-sahariana che devono versare ai passeurs tra i 50 e i 150 euro per il viaggio in auto.

Migranti - rapporto sui minori : le giovani indotte a prostituirsi per mangiare o per passare il confine a Ventimiglia : Vengono indotte a prostituirsi per pagare i passeurs e varcare il confine o per reperire cibo o un posto dove dormire. Non accade dall’altra parte del mondo, ma alla frontiera di Ventimiglia alle minorenni in transito provenienti per lo più dal Corno d’Africa e dai Paesi dell’Africa sub-sahariana. Si tratta del cosiddetto survival sex, fenomeno descritto nel rapporto ‘Piccoli schiavi invisibili 2018’ diffuso da Save the Children a pochi ...

Ois onlus - la rete che assiste Migranti - minori e 'vulnerabili' : Il presidente di OIS, Francesco Aureli , durante il periodico direttivo del Comitato Scientifico dell'Osservatorio che continua ad arricchirsi di autorevoli esponenti del mondo istituzionale e ...

Migranti Pozzallo - 128 minori erano da soliL'Europa : condividiamo l'urgenza di Conte : Anche l'Irlanda si farà carico di ospitare alcuni dei Migranti arrivati nelle scorse ore: ne prenderà in carico venti. Prima di lei altri sei Paesi dell'Unione Europea ma nessuno tra quelli di Visegrad.

Migranti : in Sicilia 42% minori non accompagnati ma mancano tutori (2) : (AdnKronos) - "Questo della concentrazione dei minori stranieri non accompagnati nelle strutture di accoglienza della Sicilia è un problema serio - dice l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano -. Sono più di 5.700 su un totale, in Italia, di 13.300. Una criticità che tengo

Migranti : in Sicilia 42% minori non accompagnati ma mancano tutori : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) – Arriva dalla magistratura una prima risposta alla concentrazione in Sicilia di minori stranieri non accompagnati (Msna), che sull’Isola sono il 42,8 per cento di quelli presenti in Italia. Il Tribunale per i minorenni di Palermo ha emesso negli ultimi giorni una trentina di decreti che, nel nominare i sindaci tutori provvisori, li incarica di trasferire i ragazzi in altre località del territorio ...