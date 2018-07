MIGRANTI MINORENNI | SESSO PER PASSARE CONFINE A VENTIMIGLIA Save the Children | 4570

MIGRANTI - Save the children : ragazze minorenni costrette a prostituirsi per pagare il passaggio del confine a Ventimiglia : 'Survival sex', sono indicate così le minorenni costrette a prostituirsi per pagare il passaggio del confine a Ventimiglia o reperire cibo e un posto dove dormire. È la nuova tappa dell'orrore della ...

Ventimiglia : MIGRANTI MINORENNI costrette a prostituirsi per varcare il confine francese : Lo denuncia Save The Children, secondo cui le giovanissime migranti devo spesso prostituirsi per guadagnare dai 50 ai 150 euro necessari per pagare i passeurs che le conducono in Francia.Continua a leggere

MIGRANTI MINORENNI - in Sicilia non bastano i tutori : si cercano soluzioni in altre regioni : L'Isola ospita il 42,8 per cento degli under 18 stranieri non accompagnati. Il tribunale di Palermo affida ai sindaci il mandato di trasferire i ragazzi in altre località