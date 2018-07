Migranti minorenni | prostituiti per passare confine a Ventimiglia Save The Children

Ventimiglia : Migranti minorenni costrette a prostituirsi : Il 30 luglio sarà la Giornata Internazionale contro la tratta di esseri umani, ma ci sarà poco da festeggiare, perché i numeri, purtroppo, parlano chiaro: migliaia di migranti vengono sfruttati e tra questi sono tantissimi i minori costretti a fare quello che non dovrebbero mai fare solo per un pasto, un posto dove dormire o per oltrepassare il confine.Dal rapporto di Save The Children, infatti, emerge l'esplosione del "survival sex", un ...

Migranti minorenni - in Sicilia non bastano i tutori : si cercano soluzioni in altre regioni : L'Isola ospita il 42,8 per cento degli under 18 stranieri non accompagnati. Il tribunale di Palermo affida ai sindaci il mandato di trasferire i ragazzi in altre località